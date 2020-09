Quante volte vi è capitato di non ritrovare, immediatamente, il diploma di maturità o il certificato della laurea nel momento di candidarvi a una posizione lavorativa o per partecipare a un concorso?

Come accade oggi il digitale, ed in particolare la tecnologia blockchain, offre una soluzione anche in questo caso. Così sempre più studenti (ed anche personale scolastico) iniziano ad avere i titoli di studio e la tracciabilità delle competenze a portata di clic.

Sono 389 scuole in Calabria ed altre 350 nel resto d’Italia (Molise, Basilicata, e Lombardia), per un totale di 10mila utenti di istituti scolastici che utilizzano il Libretto, l’unione delle competenze e del lavoro, offerto gratuitamente alle scuole statali da Lirax.

Alessandro Civati (Lirax): “Gli studenti possono avere sempre sullo smartphone i certificati del diploma, laurea e stage. Agevola trovare lavoro “

“A luglio abbiamo iniziato ad offrire agli studenti la possibilità di uploadare i diplomi di maturità. Quando una persona si iscrive a Lirax, rispettando i tipici protocolli di identificazione della clientela usati principalmente nel settore bancario (KYC), – dalla prossima settimana la fase di registrazione sarà affidata a una società specializzata nel verificare l’identità degli utenti e valutare potenziali rischi o intenzioni illegali – ha il suo account su Lirax ed anche il ‘Libretto’, in cui può tenere traccia, in modo digitale ed immediato, della sua formazione e delle sue competenze, anche professionali, certificate da scuola, università, enti e datori di lavoro, anche essi iscritti alla nostra piattaforma”, ci racconta Alessandro Civati, ceo di Lirax.

Il vantaggio di un Libretto digitale delle competenze e del lavoro

“Il vantaggio per gli studenti”, spiega Civati, “è avere sempre con sé sul proprio smartphone tutta la copia dei certificati originali del diploma, laurea e stage del percorso formativo e professionale. Così è possibile dimostrare davvero dove, quando e con che voto si è conseguito il diploma o la laurea e dove sono stati svolti i primi lavori”.

Soluzione usata anche da Inail per tracciare le competenze dei funzionari

“Oltre alle scuole, anche alcune univeristà italiane stanno testando la piattaforma”, sottolinea il fondatore di Lirax, ricordando che questa best practice è utilizzata allo stesso modo, ma in un alto settore da Inail. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all’interno dei suoi processi legati alla Pubblica Amministrazione, ha scelto la tecnologia offerta da LIRAX per testare le fasi di apprendimento del proprio personale, utilizzando il Libretto come applicativo di tracciabilità delle competenze.