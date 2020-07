La partnership tra INAIL e LIRAX, la piattaforma Blockchain specializzata in certificazione e tracciabilità, dà i suoi frutti e rappresenta un modello italiano per valorizzare e certificare in modo digitale le skill di dipendenti della Pubblica amministrazione.

Dopo mesi di sperimentazione, conclusi con esito positivo, INAIL ha presentato al Forum della PA l’attività innovativa portata avanti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel settore del tracciamento delle competenze utilizzando la tecnologia Blockchain di Lirax.

Il tracciamento delle competenze nella PA con il LIBRETTO di Lirax

L’INAIL, all’interno dei suoi processi legati alla Pubblica Amministrazione, ha scelto la tecnologia offerta da LIRAX per testare le fasi di apprendimento del proprio personale, utilizzando l’applicativo di tracciabilità delle competenze chiamato il “Libretto“

Il Libretto ideato da Lirax è uno strumento digitale basato su tecnologia Blockchain ed è pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento e di vita, dei cittadini, nelle molteplici fasi della loro vita.

I vantaggi di usare il Libretto sono molteplici, in particolare per i lavoratori in crisi occupazionale, gli apprendisti, i lavoratori immigrati, il personale delle forze armate in fase di congedo, volontari, ed in genere ogni cittadino.

Alessandro Civati, ceo Lirax: “Valorizzare e tracciare oggettivamente le competenze educative e lavorative, sarà senza ombra di dubbio la chiave di volta per il rilancio dell’Italia”

“Dopo mesi di sperimentazione e duro lavoro sono orgoglioso del risultato raggiunto. La corretta valorizzazione e tracciabilità delle competenze è per noi di Lirax un punto strategico sul quale l’Italia e l’Europa posso ricostruire il loro valore”, ha dichiarato Alessandro Civati, presidente e ceo di Lirax.

“Valorizzare e tracciare oggettivamente le competenze educative e lavorative, sarà senza ombra di dubbio la chiave di volta per il rilancio nazionale”, ha concluso Civati.

La PA certifica, sotto la propria autorità, le skill dei singoli dipendenti

Il tool tecnologico ideato da Lirax si sta identificando a livello italiano ed internazionale come un valido strumento imparziale, dove i vari Enti e soggetti abilitanti, certificano sotto la loro autorità, le competenze raggiunte dal singolo individuo.

Il percorso avviato nel 2020 da INAIL è stato quello di studiare, analizzare, ed utilizzare il Libretto per poter tracciare in modo certo e sicuro, le attività delle persone che hanno seguito corsi di formazione. Il sistema si distingue come un ambiente ibrido, ideale per usi trasversali e settoriali, sempre più ampi.

La piattaforma, oggi unica nel suo genere, racchiude le specifiche competenze innovative di settori diversi.

In particolare:

è una piattaforma proprietaria di identificazione della persona, rispettando i tipici protocolli di identificazione della clientela usati principalmente nel settore bancario (KYC/AML), ma non è un’organizzazione finanziaria.

oltre 20 applicazioni Blockchain perfettamente funzionanti in uso sul mercato già dal 2018, e

2 applicazioni attive e funzionanti che utilizzano l’intelligenza artificiale;

Infine, la totale assenza di uso delle crypto-valute, lato utente, la completano.

La partnership con INAIL dimostra che la piattaforma Blockchain Lirax si è dimostrata KYC & AML Compliance.

Come funziona la piattaforma Lirax per certificare le competenze acquisite dal personale dopo i corsi di formazione (anche online)

INAIL in ambito operativo ha provveduto ad identificarsi, rispettando le consuete norme previste dal GDPR in materia di protezione dei dati personali, e successivamente ha attivato le sue attività formative, registrando come utente, sui singoli LIBRETTI personali del personale in formazione, l’attività erogata. L’attività di tracciamento si è poi perfezionata nell’uso della Blockchain per apporre la data certa rispetto la frequenza delle attività svolte, oltre che per l’emissione dei certificati di partecipazione, unendo in questo caso i tre fattori abilitanti:

Identità,

Competenza e

Tempo

L’ambiente utilizzato per la corretta identificazione degli utenti è risultato altamente scalabile e di facile uso comune — seguendo gli stessi criteri utilizzati dalle banche, dalle Assicurazioni e dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ed Internazionali.

Inoltre, i diversi utenti, potranno anche integrare la loro identità su Lirax, con quella dei vari sistemi Paese, come ad Esempio SPID in Italia, o la E-Residency in Estonia. In tale ambito, essendo Lirax attiva in Europa, Africa, e Sud America, permette oggi, in modo unico e trasversale a tutti i suoi utenti, di portare con loro in un unico ambiente, la propria competenza.

Come fa INAIL ad usare in modo trasparente la piattaforma Lirax?

Valore innovativo e strategico per tutti gli utenti, compresa la Pubblica Amministrazione, è la condizione di non dover usare crypto-valute. Tale elemento unico sul mercato, ha permesso ad INAIL di poter usare questa tecnologia, in modo trasparente, identificando in modo chiaro i costi delle singole transazioni, nel pieno rispetto delle norme.

Piattaforme esistenti come possono integrare API di Lirax?

Aziende esterne non solo di informatica, scrive Lirax in una nota, possono produrre applicativi o smart-contract facilmente integrabili, acquisendo in automatico i vantaggi della piattaforma e riducendo in modo netto i loro costi.

Piattaforme esistenti possono essere integrate grazie allo sviluppo di API specifiche; ed ancora, la stessa piattaforma può fungere da grande negozio per tutti coloro che sviluppano in Blockchain, diventando di fatto un Hub per l’innovazione.

Questi fattori, uniti in modo trasparente, permettono oggi alla Pubblica amministrazione di avere uno strumento perfettamente compliance alle leggi, utilizzando di fatto, le due tecnologie più avanzate sul mercato, ovvero la Blockchain e l’Intelligenza Artificiale.

Il contributo di Lirax alla Strategia nazionale per la Blockchain e i registri distribuiti

Infine, fa sapere Lirax “Rispetto poi alle proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain del Gruppo di Esperti del Ministero dello Sviluppo economico, la soluzione scelta da INAIL è già adeguata ad oltre il 98% dei punti proposti. La precisa corrispondenza deriva dal fatto che l’attività sulla piattaforma Lirax è stata affiancata nel suo sviluppo dalla consulenza di Studi Legali all’avanguardia nel settore tecnologico, che hanno basato i loro pareri professionali sulla giurisprudenza di Paesi esteri già operativi in tali ambiti, come gli Stati Uniti d’America, il Canada, o l’Estonia, che dal 2014 si occupano in modo specifico di tali tematiche”.