Che chi li considera un flop, chi invece una porzione di mercato importantissima, soprattutto in tempi di pandemia: gli ebook, secondo gli ultimi dati forniti da Nielsen, hanno segnato un aumento di copie vendute del 36,6% rispetto al 2019, contro lo il -0,8% dei libri cartacei, soprattutto a causa della chiusura prolungata delle librerie durante i mesi di lockdown.

Gli ebook reader, quindi, tornano in auge, nonostante molti preferiscano i tablet per la loro maggiore versatilità di utilizzo e, in alcuni casi, gli stessi smartphone, dotatI di schermi sempre più ampi e definiti. In passato avevamo già fatto una comparazione tra tablet e ebook reader per leggere e vi rimandiamo a quell’articolo per approfondire meglio l’argomento. Oggi, invece, vogliamo concentrarci su uno degli ultimi lettori in arrivo sul mercato, che migliora e amplia in modo esponenziale l’esperienza di utilizzo, grazie ad una serie di specifiche e funzionalità che lo contraddistinguono dalla maggior parte dei prodotti più blasonati.

Stiamo parlando del Bigme S3, un ebook reader “made in Asia” con schermo touchscreen capacitivo a colori “E INK Kaleido 2 and E INK Carta HD” da 7,8 pollici. Non è, quindi, un LCD o un AMOLED, bensì un display ad inchiostro elettronico che supporta oltre 4000 gradazioni di colori e 16 tonalità di grigio. La risoluzione varia a seconda delle tonalità utilizzate:

in 1872 x 1404 pixel in bianco e nero;

624 x 468 pixel a colori.

Come potrete intuire, quindi, non ritroverete le immagini nitide degli smartphone o dei tablet, ma una grana che potrebbe ricordare la lettura di riviste e giornali. Lo schermo ha un sistema di illuminazione adattivo in base all’ambiente ma può essere settato anche in base alle esigenze del lettore.

L’ebook reader viene fornito insieme ad una penna capacitiva con cui è possibile prendere appunti, sottolineare e disegnare a mano libera. La batteria da 2000 mAh garantisce un’ottima autonomia, tenendo anche conto dello scarso consumo energetico da parte del display.

Il sistema operativo installato è Android nella versione 8.1, con un’interfaccia realizzata ad hoc per rendere l’esperienza di lettura coinvolgente. A quanto pare, però, è possibile effettuare il sideload delle applicazioni, ad esempio scaricando un apk, trasferendolo poi sulla memoria dell’ebook reader e installandolo. Non dispone dell’accesso nativo al Play Store di Google.

Il Bigme S3, inoltre, può contare su altre specifiche tecniche particolarmente interessanti:

supporto per le reti Wifi e Bluetooth 5.0 (non supporta le reti mobile e, quindi, non potrete inserire delle sim e sfruttare delle offerte Internet mobile con il dispositivo)

memoria interna da 32 GB, non espanidibile;

processore quad-core a 1,8 GHz;

RAM da 2 GB;

connettore USB-C, con supporto OTG;

due microfoni integrati attraverso cui accedere a particolari funzionalità, come la registrazione e la traduzione vocale o la conversione di un audio in testo.

Insomma, il Bigme S3 è un ebook reader che, sulla carta, può offrire un’esperienza di lettura di grande livello, soprattutto per contenuti particolarmente ricchi di colori e immagini (pensiamo subito a fumetti, riviste di moda e fotografia, libri che contengono molte immagini, foto e grafici, etc…). Grazie alla presenza della penna e dei microfoni, inoltre, il dispositivo amplia le proprie potenzialità senza snaturare l’essenza stessa del prodotto, evitando di presentarsi come un mero tablet “ad inchiostro elettronico”.

Il vero punto debole di questo prodotto lo abbiamo lasciato alla fine e riguarda il prezzo: di listino verrà commercializzato alla “modica” cifra di 799,99 dollari (poco più di 650 euro), con una decina di dollari di risparmio effettuando il preordine. A nostro avviso sarà difficile competere con prodotti non direttamente paragonabili per specifiche ed esigenze di utilizzo (iPad tra tutti), dal prezzo simile o addirittura più basso, ma decisamente più appetibili per chi vuole spendere una del genere per un device portatile ad ampio schermo su cui leggere e prendere appunti (basti pensare che attualmente, a meno di 500 euro, è possibile acquistare un iPad di nuova generazione in abbinamento ad un Apple Pencil).

Il lancio del Bigme S3 è previsto per il primo giorno di marzo. Non sappiamo se e quando lo vedremo in Europa e nel nostro Paese: attualmente è possibile già preordinarlo, ma pare non vi siano opzioni di spedizione per l’Italia.