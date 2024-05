Data center e cloud in Asia, in mercato in crescita grazie all’AI

Durante l’ultimo anno il mercato in Asia e nel Pacifico delle fusioni e delle acquisizioni (Mergers and Acquisitions) nel settore data center ha superato gli 840 miliardi di dollari di valore, che equivale a più del 50% del mercato mondiale di riferimento

Allo stesso tempo, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato su The Business Times, la corsa all’intelligenza artificiale (AI) sta guidando un vero e proprio boom della domanda di infrastrutture cloud e digitali in generale.

Una transizione tecnologica che sta accelerando e con essa di pari passo dovrà crescere la capacità dei data center.

Secondo dati LSEG, durante il 2023, gli accordi M&A relativi ai soli data center della regione hanno raggiunto il livello record di 3,45 miliardi di dollari e per il 2023 è atteso un ulteriore incremento di valore.

Microsoft e le altre Big Tech alla conquista della regione grazie all’AI

L’articolo riporta alcune di queste operazioni che dovrebbero chiudere entro l’anno in corso. Diversi investitori, tra cui il colosso Blackstone, stanno cercando di acquisire AirTrunk, che possiede 11 data center hyperscale in Australia e nel resto della regione.

Potrebbe trattarsi della maggiore transazione per il 2024 per quel che riguarda i data center in Asia, visto che i proprietari di AirTrunk, Macquarie Group e il Public Sector Pension Investment Board (PSP) canadese, mirano a valorizzare la società fino a 15 miliardi di dollari australiani (13,4 miliardi di dollari di Singapore).

Microsoft la scorsa settimana ha dichiarato che investirà 2,2 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni in Malesia per espandere i propri servizi cloud e IA in tutta l’Asia, dopo gli annunci del primo data center in Thailandia e gli investimenti per 1,7 miliardi di euro in soluzioni AI e cloud in Indonesia.

L’aumento degli investimenti nelle infrastrutture digitali asiatiche segue una traiettoria simile a quella osservata negli Stati Uniti e in Europa, con le solite Big Tech, tra cui Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta Platforms, che stanno rapidamente incrementando le capacità di intelligenza artificiale.

Tra le novità di maggiore interesse ci sono anche le vendite di data center proprietari (NeutraDC) di Telkom Indonesia per un miliardo di dollari e di NEC per 500 milioni di dollari.

Il mercato AI asiatico potrebbe raggiungere quest’anno i 66 miliardi di dollari di valore, ma entro il 2029 è atteso crescere ad un tasso medio annuo del +40% a 356 miliardi di dollari. Si confermano come principali attori regionali, tra gli altri, Microsoft, IBM, Google, Amazon Web Service, Intel, Apple, Oracle, Meta, Saleforce, Nvidia, Cisco, Alibaba, Huawei, OpenAI.