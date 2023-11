La spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud è stata pari a 73,5 miliardi di dollari, in aumento del 16% rispetto allo scorso anno. In crescita ma sotto le aspettative degli analisti.

Spesa globale su nel terzo trimestre

La spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud è stata pari a 73,5 miliardi di dollari, in aumento del 16% rispetto allo scorso anno. In crescita ma sotto le aspettative degli analisti. Lo rende noto la società di analisi Canalys, secondo cui la stretta della spesa IT a livello aziendale comincia ad allentarsi, mentre l’interesse per la tecnologia AI comincia a compensare il rallentamento di altre voci di spesa tecnologica.

Crescita in linea con il secondo trimestre

La crescita del terzo trimestre è stata coerente con il secondo trimestre, quando anche la spesa è cresciuta del 16% su base annua, raggiungendo i 72,4 miliardi di dollari. Ciò suggerisce che il mercato del cloud sta entrando in una fase stabile, sostiene Canalys.

I tre grandi hyperscalers – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud – rappresentano il 65% della spesa globale, in crescita del 20%, superando così la media di crescita del mercato.

AWS resta il principale fornitore con una quota di mercato del 31%, seguito da Microsoft con il 25%. Google rivendica il 10% collocandosi ad una certa distanza dai primi due. Anche il suo tasso di crescita è rallentato considerevolmente al 10% dal 31% del secondo trimestre. Al contrario, Microsoft ha accelerato al 25% dal 19%.

Tutti e tre, ha osservato Canalys, sono stati impegnati a intensificare le loro attività di intelligenza artificiale generativa. Soprattutto Microsoft ha suscitato scalpore con il lancio ufficiale del suo assistente AI Copilot, mentre tutti e tre hanno anche lanciato programmi per partner AI.

Dato il vorace appetito della AI generativa per le risorse informatiche, è ovvio che i fornitori di cloud hyperscaler siano in una posizione di forza per capitalizzare la domanda.

IA generativa apre vasta gamma di opportunità

“L’intelligenza artificiale generativa apre una vasta gamma di opportunità per i partner di canale di avventurarsi in nuove aree di crescita del business”, ha detto Alex Smith, VP di Canalys. “I grandi player del cloud e i loro partner possono cogliere questa opportunità di crescita esponenziale identificando i clienti interessati alle soluzioni di intelligenza artificiale, rafforzando allo stesso tempo le loro capacità di intelligenza artificiale e offrendo portafogli completi di prodotti e servizi legati all’intelligenza artificiale per soddisfare queste esigenze in evoluzione”.

Nonostante la crescita sana, il mercato complessivo dei servizi di infrastruttura cloud – che per Canalys comprende l’infrastruttura come servizio (IaaS) e la piattaforma come servizio (IaaS) – è sulla buona strada per non raggiungere i livelli attesi dell’intero anno di Canalys.

Previsioni

A febbraio, Canalys aveva previsto che la spesa per il cloud nel 2023 sarebbe cresciuta del 23% rispetto allo scorso anno, quando aveva raggiunto i 247,1 miliardi di dollari. Ciò equivale a un totale previsto di circa 304 miliardi di dollari.

Tuttavia, da allora, le condizioni macroeconomiche hanno influito negativamente sulla spesa, ridimensionando le aspettative per quest’anno.

Il totale corrente raggiunto finora per il 2023 è di 212,3 miliardi di dollari, il che significa che ci sono 91,7 miliardi di dollari da recuperare nel quarto trimestre per raggiungere le previsioni.