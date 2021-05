Firmato un nuovo ordine esecutivo dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per potenziare i livelli di cybersecurity nel Paese dopo l’attacco ransomware agli oleodotti della Colonial Pipeline di questi giorni potato dal gruppo DarkSide.

The Colonial Pipeline incident is a sobering reminder that our nation faces sophisticated cyber threats.



Today, President Biden signed an executive order to chart a new course to improve the nation's cybersecurity and protect federal government networks. https://t.co/j9wyCKdwj0 pic.twitter.com/bJxVYf2D72