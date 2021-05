Colonial Pipeline, alcune città degli Stati Uniti sono rimaste senza benzina

Come era previsto alcune città degli Stati Uniti stanno terminando le scorte di carburante a seguito dell’attacco ransomware che ha colpito Colonial Pipeline, l’azienda che gestisce uno dei più grandi oleodotti del Paese.

A causa dell’oleodotto ancora fermo, per il 6 sesto giorno consecutivo, alcune stazioni di benzina hanno esaurito le scorte in alcune città. Secondo il fornitore di dati GasBuddy, nella giornata di ieri più del 40% delle stazioni di servizio ad Atlanta, in Georgia, è rimasto a secco, così come il 61% a Wilmington, nella Carolina del Nord e il 37% a Myrtle Beach, nella Carolina del Sud.

Colonial Pipeline: negli Usa assalto alle stazioni di benzina

“La situazione sfuggendo di mano rapidamente mentre aumenta il panico tra i cittadini”, ha dichiarato al Financial times, Patrick De Haan, capo dell’analisi del petrolio di GasBuddy.

La Carolina del Nord risulta lo stato più colpito, con una stazione su sette in esaurimento. Roy Cooper, il governatore dello stato, ha esortato gli automobilisti a mantenere la calma, dicendo che è in corso un operazione a tutto campo per ripristinare le operazioni del gasdotto raccomandando i cittadini a “non riempire i tuoi serbatoi”.

I have talked today with federal officials including Energy Secretary Jennifer Granholm and we have a full court press to get the Colonial Pipeline back up and fully operating quickly. Report price gouging and please don’t rush to top off your tanks. – RC — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) May 11, 2021

Nel frattempo, molti automobilisti hanno pensato fosse più intelligente fare scorta di benzina… provocando così aumenti di prezzo e carenze di carburante in molte stazioni di servizio, soprattutto in Carolina del Nord, Virginia e Florida, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Negli Usa il prezzo della benzina ai massimi dal 2014

L’oleodotto, ancora fermo, si estende per 8.850 chilometri e fornisce benzina, diesel e carburante per aerei dalle raffinerie del Golfo del Messico ai mercati della costa orientale degli Stati Uniti.

Nel tentativo di alleviare la crisi, il governo degli Stati Uniti ha già emanato poteri di emergenza per revocare i limiti al numero di ore che i camionisti potrebbero lavorare per aumentare le consegne stradali di carburante. Martedì ha esteso questa esenzione a un diciottesimo stato.https://www.youtube.com/embed/5PhkAnJFThs?feature=oembed

Al momento i prezzi alla pompa sono aumentati notevolmente. I prezzi medi nazionali della benzina hanno raggiunto 2,99 dollari al gallone martedì, secondo l’associazione automobilistica AAA, il più alto da novembre 2014.

Secondo il FT, al 30 aprile, il sud-est degli Stati Uniti aveva 23,8 milioni di barili di benzina in deposito, il 9% in meno della media, secondo la US Energy Information Administration. I grossisti di carburante possono ridurre le scorte fino a quando non viene ripristinato il servizio sul gasdotto, che trasporta il 45% del carburante consumato sulla costa orientale.