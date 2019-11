Torna il “5G Italy”. Smart city, servizi innovativi e crescita economica dal 5G 3 giorni di dibattito, 15 panel, oltre 100 speaker dall’Italia e dall’estero, per discutere delle sfide tecnologiche e delle esperienze più significative del nuovo standard delle comunicazioni mobili.

“5G Italy –The Global Meeting in Rome” 3-4-5 dicembre 2019 Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma (Ingresso da via dei Marrucini) www.5gitaly.eu #5GItaly2019

Beta Formazione/Beta Imprese sarà presente alla Conferenza, promossa dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni che raggruppa 37 università) che consentirà di toccherà con mano il 5G con le demo TIM.

Tra i temi principali della seconda edizione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si terrà il 3-4-5 dicembre 2019 all’Auditorium del CNR: Modelli di business del 5G, cloud, cybersecurity, eccellenze italiane, e-Health, elettromagnetismo, energia, industry 4.0, intelligenza artificiale, IoT, media, Pa, ricerca, smart city, smart mobility, sovranità digitale, turismo e 6G.

Tre giorni di dibattito tra istituzioni, autorità, università, ricerca ed industry sulle sfide tecnologiche e sulle esperienze più significative del nuovo standard delle comunicazioni mobili.

Oltre 100 gli speaker dall’Italia e dall’estero, con i ministri Paola Pisano, Francesco Boccia e i sottosegretari Lorenza Bonaccorsi, Mirella Liuzzi e Angelo Tofalo.

Durante la Conferenza si toccherà con mano il 5G con le demo TIM, allestite in uno spazio dedicato, che mostreranno alcuni servizi già disponibili in ambito Smart City (per la gestione intelligente di traffico, parcheggi, illuminazione e raccolta dei rifiuti), Smart Campus (con l’IoT applicato al mondo industriale per la gestione di processi produttivi e logistici), Realtà Virtuale (Piazza Navona o le chiese rupestri di Matera che sono visitabili in modalità immersiva con speciali visori e la possibilità di dialogare nello stesso ambiente con una vera guida

Beta Formazione/Beta Imprese ha risposto positivamente all’invito a partecipare ai lavori dei principali attori interessati alla infrastruttura 5G, consapevole delle sue funzionalità e applicazioni verso problematiche aperte e sviluppi futuri.

La partecipazione all’evento dà diritto ai crediti formativi (CFP) validi per la formazione continua degli Ingegneri riconosciuti dal CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Si potranno ottenere 3 crediti per ogni mezza giornata di partecipazione.