Mancano 4 giorni alla Conferenza ‘5G Italy The Global Meeting in Rome’. 3-4-5 dicembre 2019

Si chiuderanno lunedì 2 dicembre le iscrizioni per partecipare alla Seconda edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, che si terrà a Roma il 3-4-5 dicembre 2019 presso l’Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).



3 giorni di dibattito, 15 panel, oltre 100 speaker dall’Italia e dall’estero, per discutere delle sfide tecnologiche e delle esperienze più significative del nuovo standard delle comunicazioni mobili.

La Conferenza, promossa dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni che raggruppa 37 università), consentirà di toccherà con mano il 5G con le demo TIM. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) riconosce 3 CFP per ogni sessione della mattina del 3, 4 e 5 dicembre e 3 CFP per ogni sessione del pomeriggio del 3 e 4 dicembre.

AGENDA

PARTECIPA