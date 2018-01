E’ da oggi online il nuovo sito di Beppe Grillo, separato definitivamente e ufficialmente dal famosissimo blog del movimento cinquestelle da lui lanciato nel 2005 che lo ha reso uno dei blog più seguiti in Italia e, per numero di utenti, in tutta Europa. Nel 2008 l’Observer lo inseriva al nono posto della classifica dei 50 blog più influenti al mondo, mentre Forbes gli attribuiva su scala mondiale il settimo posto.

Quindi da oggi all’indirizzo del blog dell’ex comico corrisponde un sito totalmente diverso con una testata in rosso dove campeggia la scritta “Il blog di Beppe Grillo“. “C’è un futuro e voglio andarvelo a far vedere”, è lo slogan che apre il suo primo lungo intervento.

Testata di riferimento e luogo di dibattito dei grillini da oggi sarà quindi “ilblogdelleStelle” che, al momento, mantiene la stessa impaginazione del vecchio blog di Grillo.

In alto, sopra la testata, in rosso, di www.beppegrillo.it compaiono solo due riferimenti al M5S e sono i link al Blog delle Stelle e alla piattaforma Rousseau. Ultimi baluardi visivi del legame tra il nuovo blog di Grillo e il M5S. A curare la nuova pagina è Happy Grafic, agenzia romana che sostituisce, quindi, la Casaleggio Associati che invece continuerà a gestire il sito dei Cinquestelle.

La piattaforma si presenta in una nuova veste grafica ma anche con contenuti diversi. Meno politica e più idee per la politica, sopratutto facendo riferimento alle tematiche come le smart city. Il blog fa grande uso dei link di navigazione, dei social media e dei contenuti multimediali, caratterizzata da una grafica rinnovata. Ogni documento è infatti condivisibile sui principali social network come Twitter, Facebook e Google+ e Pinterest, ma soprattutto lo si può commentare e inviare ad un amico, entrando così in contatto con la grande community della piattaforma.

I canali per visitare il sito sono disposti nella parte superiore dell’home page e divisi in ‘Io grido‘, ‘Cervelli‘, ‘Terra futura’, ‘Video‘, ‘Grilloteca’, ‘Contatti’ più il motore di ricerca interno. I contenuti pubblicati scorrono nella maniera standard, dall’alto verso il basso al centro della prima pagina.

Una piattaforma nel complesso semplice da consultare, ricca di contenuti multimediali e graficamente sviluppata, con l’uso dei colori e l’organizzazione degli spazi finalizzati a facilitare l’accesso al materiale pubblicato. Il blog dispone inoltre di applicazioni per smartphone Android e iPhone, nonché per acquistare online i prodotti audiovisivi e le pubblicazioni di Beppe Grillo.

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo