Bari Matera 5G: Tim, Fastweb e Huawei lanciano 7 nuovi servizi

Sette nuove applicazioni 5G lanciate oggi da TIM, Fastweb e Huawei, nell’ambito della verifica svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico sullo stato di avanzamento del Progetto “Bari Matera 5G”, come previsto dal bando, a un un mese di distanza dalla presentazione il 25 maggio scorso dei primi casi d’uso di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.

Le nuove applicazioni, si legge in una nota congiunta, interessano le frontiere più innovative della vita digitale dei prossimi anni: sanità 5.0, smart city, media, smart port e sicurezza pubblica, che vanno così ad aggiungersi ai primi servizi nei settori del turismo e Industria 4.0. Questi i nuovi use cases sviluppati dal Consorzio Bari-Matera 5G con il contributo di partner di eccellenza:

Sanità 5.0. Diagnosi remota e monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni dei pazienti. Soluzione di telemedicina per l’assistenza domiciliare e il monitoraggio dei pazienti sviluppata con l’UOC di Ematologia e Terapia Cellulare dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, per fornire assistenza ai pazienti che possono essere seguiti al proprio domicilio. Il modello prevede sia la fornitura di device per la misurazione di parametri vitali presso il domicilio del paziente che l’utilizzo di un laboratorio mobile connesso 5G per l’esecuzione di esami che necessitano l’intervento di personale medico. Questa soluzione premetterà di migliorare la qualità di vita dei pazienti evitando la degenza, garantendo efficienza e tempestività di intervento.

Sanità 5.0. Wearable per rilevamento dello stress psicofisico: applicazione sviluppata con NTT DATA per il monitoraggio dello stato di salute degli autisti di mezzi pubblici, basata sull’utilizzo di hitoe™, un tessuto intelligente in grado di raccogliere dati sullo stato di salute della persona. La tshirt hitoe™ è in grado di monitorare in tempo reale alcuni parametri vitali, segnalando il livello di stress, e di rilevare la postura della persona. Sarà possibile in questo modo garantire la sicurezza del lavoratore che la indossa e delle persone a lui affidate.

Turismo e cultura. Graffiti for Smart city, realtà aumentata e varchi intelligenti: progetto realizzato con Graffiti For Smartcity, pensato per riqualificare spazi urbani in disuso, trasformandoli in nuove piazze e luoghi d’incontro per gli abitanti e per attrarre nuovi visitatori, attraverso l’installazione di smartwalls dotati di sensori di prossimità. Questi si collegheranno agli smartphone nelle vicinanze e saranno in grado di inviare agli utenti notifiche con informazioni su attrazioni nelle vicinanze e servizi personalizzati tra cui un applicativo che consentirà di creare opere d’arte sotto forma di graffito digitale da condividere con le altre persone.

Smart City. Smart Lighting: nuovi sistemi di illuminazione per la “Città Intelligente”. La soluzione Smart Lighting, studiata dal Consorzio con Olivetti, è un sistema di illuminazione innovativo e sostenibile che permette di minimizzare i costi dei consumi e della manutenzione degli apparati, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale, grazie ad una piattaforma hardware e software dinamica e efficiente.

Media education e realtà virtuale. Servizi di contribuzione news in 5G: applicazione sviluppata in collaborazione con Rai Way, che dimostra come sia possibile trasferire contenuti audiovisivi live in alta definizione e con una bassa latenza sfruttando le potenzialità offerte dalla rete 5G. Il giornalista inviato sul luogo di interesse disporrà di un collegamento altamente affidabile, potrà trasmettere il proprio contributo live in alta definizione alla regia del TG e potrà comunicare in maniera ”fluida” con il collega in studio.

Smart Port e Public Safety. Sicurezza e controllo degli accessi nell’area portuale di Bari: grazie all’interconnessione delle infrastrutture portuali e di numerosi dispositivi tra cui sensori, videocamere, wearable, terminali, droni e gate trasportabili, con una piattaforma centralizzata di comando e controllo per la sicurezza e il controllo accessi sarà incrementata la sicurezza dell’area portuale, aumentandone ulteriormente l’attrattività turistica e commerciale. La soluzione è stata realizzata dal Consorzio Bari-Matera 5G con Leonardo per le componenti di sicurezza e la piattaforma di comando e controllo, Bosch per le videocamere e con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e degli enti addetti alla sicurezza del porto (Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia di Stato).

Public safety. 5G e Wearable devices: il servizio realizzato dal Consorzio Bari-Matera 5G per la videosorveglianza in mobilità è in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti dislocate a terra (smartphone, encoder, videocamere, action-cam), mare (encoder su imbarcazioni) ed aria (encoder e smartphone su elicotteri ed encoder/payload su droni), si tratta di un’evoluzione del servizio Public Safety già oggi impiegato dalle principali Questure italiane.

I nuovi servizi innovativi, oltre a mostrare le potenzialità della rete 5G in termini di capacità di trasmissione, di significativa diminuzione della latenza e di direzionalità del segnale sui terminali in movimento, confermano come la collaborazione tra i vari attori coinvolti – inclusa la preziosa e attiva partecipazione dei Comuni di Bari e Matera – ed il lavoro di squadra fungano da apripista per l’elaborazione di nuovi modelli di business che rivoluzioneranno questi territori, trasformandoli in un vero e proprio laboratorio digitale.