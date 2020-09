La regione Lombardia mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria, con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La misura ‘Safe Working – Io Riapro Sicuro’ mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria, con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.

Soggetti beneficiari

È finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19 o che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti pur rientrando tra le attività consentite e operano nei settori di:

commercio al dettaglio;

pubblici esercizi (bar e ristoranti);

artigianato;

manifatturiero;

edilizia;

servizi;

istruzione.

Tipologia di spese ammissibili

Saranno ammissibili le spese sostenute a far data dal DPCM del 22 marzo 2020 riferite a:

– macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

– strumenti di aerazione;

– strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti;

– interventi strutturali o temporanei nonché arredi necessari a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale;

– acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;

– acquisto di dispositivi di protezione individuale;

– acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea a distanza;

– sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

– strumenti di comunicazione (segnaletica);

– interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’esercizio dell’attività.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria complessiva di “Safe Working – Io Riapro Sicuro” ammonta a circa 18,6 milioni di euro.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 70% delle spese ammissibili per le micro imprese, nel limite massimo di € 25.000,00.

Il contributo è erogato ai beneficiari in esito alla verifica positiva da parte di Unioncamere Lombardia della documentazione trasmessa con la domanda di contributo, entro 50 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Scadenza

Le domande di contributo dovranno essere presentate a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il Portale Web, a partire dal 28 maggio 2020 e dovranno pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2020.