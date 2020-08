Banda ultralarga, sono 14.700 le scuole senza fibra ottica

La drammatica mappatura delle scuole in digital divide emerge dal Piano Scuola ora in consultazione pubblica sul sito di Infratel. Nello stesso Piano sono indicate, per ogni regione, il numero di scuole prive di rilegamento in fibra ottica: in totale sono 14.700.

Il 33% del totale delle scuole in Italia non è ancora collegato con infrastrutture in fibra ottica, né lo sarà nei prossimi tre anni. La drammatica mappatura delle scuole in digital divide emerge dal Piano Scuola ora in consultazione pubblica sul sito di Infratel. Nello stesso Piano sono indicate, per ogni regione, il numero di scuole prive di rilegamento in fibra ottica: in totale sono 14.700.

Mentre il 67% delle scuole risulta già raggiunto, o lo sarà nei prossimi tre anni, da collegamento ottico idoneo a garantire gli obiettivi di connettività previsti dal Piano Scuole.

A scuola senza fibra ottica

Come riescono queste 14.700 scuole a garantire la didattica a distanza in caso di una nuova sospensione della didattica in classe? E come insegnare la media education per contrastare il cyberbullismo, fake news e tutti gli effetti negativi dei social network? Come insegnare un uso responsabile di smartphone e tablet?

Offrire l’accesso alla rete in fibra ottica significa per gli studenti essere alla pari nello studio con i loro coetanei nel resto d’Italia e nel mondo.

Per questi motivi “si rende necessaria la realizzazione di nuovi collegamenti ottici, attribuendo la priorità alle scuole medie e superiori” delle 14.700 senza fibra è scritto nel Piano Scuola.

400 milioni per il Piano scuole

“Le prime scuole saranno connesse entro la fine dell’anno” con la banda larga,questa la promessa di Paola Pisano, ministra dell’Innovazione, fatta in audizione al Senato il mese scorso quando ha spiegato i dettagli del ‘Piano scuola’ per il quale il CoBUL, presieduto dalla stessa Pisano ha sbloccato, il 5 maggio scorso, 400 milioni di fondi: la connettività sarà gratuita per 5 anni per le scuole, inclusa la manutenzione delle reti.

Consulta il Piano per connettere le scuole con la fibra ottica

È ora consultabile pubblicamente il ‘Piano Scuola’ sul sito di Infratel.

L’obiettivo della misura è quello di dotare le sedi scolastiche di servizi di connettività con banda fino a 1 Gbit/s in download e banda minima garantita pari a 100 Mbit/s simmetrici.

Il Piano Scuole prevede di fornire servizi di connettività ad oltre 34.000 scuole medie e superiori pubbliche su tutto il territorio nazionale, nonché a tutte le scuole primarie e dell’infanzia pubbliche situate nelle aree già interessate da interventi infrastrutturali, nell’ambito del piano banda ultralarga che interessa le c.d. “aree bianche”. Gli interventi sono finalizzati a supportare le esigenze di connettività funzionali all’erogazione e fruizione della didattica per studenti e docenti.

All’esito della consultazione pubblica il piano di intervento in esame sarà notificato alla Commissione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, come stabilito dal Comitato Banda Ultralarga lo scorso 5 maggio 2020. Poi sarà disciplinato da un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni, entro il 15 settembre 2020 alle ore 13, all’indirizzo e-mail consultazione@infratelitalia.it.