Secondo lo Studio Idate presentato all’ultima FTTH Conference di Amsterdam, il trend di crescita del nostro Paese in questo settore è il primo in Europa: +43,1% contro una media europea di poco più del 15%.

Cresce sempre di più la rete in Fibra Ottica in Italia. Secondo lo Studio Idate presentato all’ultima FTTH Conference di Amsterdam, il trend di crescita del nostro Paese in questo settore è il primo in Europa: +43,1% contro una media europea di poco più del 15%.

Nel 2017 4,4 milioni di abitazioni avevano accesso alla banda ultra larga e alla fine del 2018 il numero era già salito a 6,3 milioni.

Open Fiber è l’operatore che ha contribuito maggiormente alla diffusione in Italia dei servizi ultrabroadband in modalità Fiber To The Home (FTTH), la rete in fibra ottica che arriva direttamente nelle abitazioni e negli uffici e che l’azienda sta realizzando sull’intero territorio nazionale.

Attualmente 1 azienda su 3 ha già una connessione FTTH e può utilizzare al meglio tutte le piattaforme tecnologiche offerte dal web: conservazione sicura dei dati tramite cloud computing, accesso alle risorse grazie all’internet of things, raggiungimento dei clienti in maniera più efficace con l’analisi di big data e l’intelligenza artificiale.

Vantaggi simili sono a disposizione delle scuole: apprendimento interattivo e accesso rapido alla conoscenza incidono sulla qualità dell’istruzione e di conseguenza sulle successive possibilità lavorative degli studenti, oltre a una più approfondita comprensione del mondo.

Open Fiber riveste in questa crescita un ruolo cruciale: non solo si sta occupando del potenziamento della rete in fibra ottica su tutto il territorio nazionale, ma sta digitalizzando l’intero Paese.