Banda ultralarga, Capitanio (Lega): “Nel Milleproroghe puntiamo alla vera integrazione tra fibra e FWA”

“Con l’odg della Lega al Milleproroghe apriamo finalmente la strada verso la vera integrazione tra fibra ed Fwa per colmare il disastroso ritardo nell’attuazione della strategia nazionale per la banda ultralarga. E’ positivo che dopo un primo parere negativo, il Governo abbia rivisto la propria posizione accogliendo la sollecitazione della Lega. La bul è una delle grandi opere mai terminate e la responsabilità è tutta in capo ai governi del PD. Noi, però, non ne faremo una battaglia politica ma ci mettiamo a disposizione per sostenere nuovi strumenti legislativi o una più concreta applicazione della convenzione tra Oper Fiber e Infratel. La necessità di avvalersi del Fixed Wireless Access, che la Lega predica da due anni, è una tesi ormai condivisa: avanti in questa direzione senza mortificare gli investimenti privati di chi ha realmente contrastato il digital divide e acceleriamo sui voucher. Un ministro che perde i fondi in questo settore non avrebbe altra alternativa alle dimissioni“.

Così Massimiliano Capitanio, deputato Lega, Segretario della Vigilanza Rai e firmatario dell’ordine del giorno al Milleproroghe che impegna il Governo ad applicare la convenzione tra Infratel e Open Fiber affinché si sfruttino le nuove tecnologie come l’Fwa per ridurre i ritardi nella cablatura delle aree a fallimento di mercato.

Leggi anche: Banda ultralarga non più ancillare. Superati i clienti dell’FTTH

Intanto, oggi Marco Bellezza, Ceo di Infratel, ha effettuato questo post su LinkedIn: