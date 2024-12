"Dopo i recenti ingressi di Tivù e Mainstreaming, sono lieto di dare il benvenuto in Federazione a PiperFilm, che ringrazio per la sua adesione”, ha affermato il Presidente FAPAV, Federico Bagnoli Rossi. Il sostegno della Federazione alle operazioni di Polizia antipirateria e le campagne di comunicazione lanciate durante il 2024. Annunciata per il 2025 la nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva.

L’Assemblea FAPAV su quanto fatto durante il 2024

Si è tenuta ieri, 19 dicembre, l’Assemblea Ordinaria della FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, nel corso della quale sono stati forniti aggiornamenti sulle attività in corso e illustrate le principali novità per il prossimo anno.

L’Assemblea ha ratificato l’ingresso in Federazione di un nuovo Associato. “Dopo i recenti ingressi di Tivù e Mainstreaming, sono lieto di dare il benvenuto in Federazione a PiperFilm, che ringrazio per la sua adesione”, ha affermato il Presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi.

Tra le attività di enforcement particolarmente importante è quella di blocco dei siti che consentono lo streaming illecito di contenuti audiovisivi: “Sono stati 140 i siti bloccati da AGCOM su segnalazione diretta della Federazione e 180 quelli bloccati tramite l’Autorità Giudiziaria.” – ha annunciato il Presidente FAPAV – “Il regolamento AGCOM sul Diritto d’Autore è uno strumento fondamentale per il contrasto alla pirateria che quest’anno, al traguardo dei 10 anni di attività, ha beneficiato di un’implementazione innovativa con la piattaforma “Piracy Shield” che consente il blocco degli illeciti in 30’ per i contenuti sportivi live. Auspichiamo che al più presto venga aperta la nuova consultazione pubblica finalizzata ad estendere la tempestività di intervento anche agli altri contenuti audiovisivi previsti dalla legge, tra cui ad esempio le prime visioni cinematografiche e le dirette televisive non sportive, misura che il settore attende” – ha precisato Bagnoli Rossi.

Il sostegno della Federazione alle operazioni delle Forze dell’ordine contro la pirateria audiovisiva

Forte, inoltre, il sostegno della Federazione alle operazioni condotte dalle Forze dell’Ordine: alla Polizia Postale è stato consegnato ieri il Premio FAPAV 2024 per l’importante risultato raggiunto a livello nazionale ed europeo con la recente operazione antipirateria “Taken Down”.

Il 2024 ha visto la Federazione molto impegnata anche sul fronte della comunicazione, con gli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale” durante i quali sono stati presentati i nuovi dati dell’Indagine FAPAV/Ipsos sul fenomeno della pirateria audiovisiva, oltre all’organizzazione di numerosi altri momenti di confronto e approfondimento sul tema della tutela dei contenuti audiovisivi.

Le campagne e i progetti di comunicazione

Nel 2024 sono state lanciate due nuove campagne di comunicazione, “Il Cinema Siete Voi”, per informare e sensibilizzare il pubblico sul fenomeno del camcording, e la seconda edizione di “We Are Stories”, che racconta le storie e le aspirazioni delle giovani protagoniste del settore audiovisivo, presentata in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e poi ufficialmente alla Festa del Cinema di Roma. Quest’ultimo progetto, in particolare, ha avuto un importante riconoscimento grazie al best of diventato campagna istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È proseguito, inoltre, il progetto educational “Rispettiamo la creatività”, sostenuto da AFI, FAPAV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO e promosso da ScuolAttiva, giunto alla dodicesima edizione, che ha visto il coinvolgimento di 160.000 studenti delle scuole secondarie di I grado in tutta Italia. L’obiettivo è aiutare i giovani a fare scelte consapevoli su come consumare legalmente musica, contenuti audiovisivi ed opere dell’ingegno, favorendo la crescita di una cultura del rispetto della creatività e promuovendo l’uso corretto delle nuove tecnologie.

Le iniziative in cantiere per il 2025

Nel corso della riunione sono state presentate agli Associati le attività ed iniziative previste per il 2025, tra continuità ed innovazione.

Proseguiranno infatti tutte le attività di enforcement in corso e ne verranno attivate di nuove, con la valutazione dello sviluppo di nuove tecnologie finalizzate alla protezione dei contenuti audiovisivi e multimediali.

Inoltre, il prossimo anno verrà rilasciata la nuova Indagine completa FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva che aggiornerà i dati sul fenomeno, dal punto di vista economico e dell’incidenza.

Infine, nell’ambito delle attività di comunicazione, il prossimo anno verrà realizzato uno spin off del progetto We Are Stories 2, con la realizzazione di un video musicale sulle note della canzone “A Million Dreams”, brano presente nella colonna sonora del film “The Greatest Showman”, per sottolineare il connubio tra cinema e musica.

Alcune delle attività della Federazione saranno supportate da “Learn Antipiracy Best Skills S.r.l. Società Benefit”, la società fondata da FAPAV e attivata a luglio 2024, specializzata in servizi digitali per la tutela del Diritto d’Autore e la lotta alla pirateria online, che nel 2025 si dedicherà in particolare ad avviare corsi di alta formazione per professionisti e aziende, in collaborazione con Anica Academy.

“Stiamo lavorando assiduamente su più fronti per rafforzare la struttura, implementare tecnologia ed azioni sinergiche e proseguire con le nostre attività di comunicazione, guardando al futuro della Federazione” – ha concluso il Presidente Bagnoli Rossi.

