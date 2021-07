La mobilità, l’autonoleggio, la sharing economy: sono gli argomenti a cui è dedicato “Sì, guidare” l’ultimo podcast di Consumatori.it in collaborazione con ANIASA(Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital) e promosso da Podcast Italia Network.

Sulle principali piattaforme di podcasting (Spotify, Apple Podcast a Google Podcast, Spreaker, ecc) è possibile ascoltare i primi tre episodi di questo show che si aggiunge ad un portafoglio già ricco e avvincente di podcast firmati UNC (“Nessun problema”, dedicato ai consigli di autodifesa e “Innovazione quotidiana” con le storie di sfide e cambiamenti di un mondo che guarda al futuro).

“Il podcast ‘Sì, guidare!’ offre tanti consigli utili sulla mobilità, perchè viaggiare in modo sostenibile è un diritto, ma anche un dovere -afferma il Presidente di consumatori.it, Massimiliano Dona che con Matteo Ranzi di Podcast Italia Network presta la voce al podcast- il nostro obiettivo è dare ai consumatori utili informazioni su tutte le tematiche di consumo legate al tema della mobilità, ma regaliamo loro anche un’esperienza di viaggio attraverso le storie che racconteremo in ogni episodio alla guida dei più svariati mezzi di trasporto: dall’auto al monopattino, fino alla bicicletta e persino uno skateboard.

Iniziamo con autonoleggio per guidare i consumatori in vista delle vacanze estive, fino ad arrivare nei prossimi episodi a parlare di car sharing, ma non mancherà anche il racconto dell’esperienza di guida con auto ibride e full electric, da viaggio o da città.”

Il podcast “Sì, guidare!” è l’ennesimo capitolo di una collaborazione con ANIASA che nelle scorse stagioni ha visto la realizzazione della guida “Le buone regole dell’autonoleggio” con i consigli in tutte le fasi del noleggio “prima, durante e dopo”.

“Abbiamo condiviso con entusiasmo questo progetto”, evidenzia Massimiliano Archiapatti –Presidente ANIASA, “che proietta la comunicazione del nostro settore in un ambito oggi sempre più frequentato da giovani consumatori orientati verso modelli informativi e di mobilità molto differenti da quelli conosciuti finora. I Podcast “Si, guidare!”, realizzati in partnership con l’Unione Nazionale Consumatori, forniscono, con un linguaggio concreto e diretto, consigli pratici per vivere al meglio l’esperienza di noleggio o di car sharing in tutte le sue fasi: dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. Un’occasione per aiutare a delineare nuovi profili della mobilità del futuro grazie all’apporto dei consumatori di oggi e di domani”.

Come anticipato, all guida con Massimiliano Dona troviamo Matteo Ranzi founder di Podcast Italia Network e appassionato di motori che dichiara: “gli italiani in movimento per motivi di lavoro, studio o divertimento, ascoltano sempre più spesso dei podcast durante i propri spostamenti. Con la serie podcast ‘Sì, guidare!’ ci rivolgiamo proprio agli italiani in movimento che hanno necessità di spunti utili per le loro scelte di consumo relative alla mobilità. Essendo un appassionato di guida, è stato per me un piacere professionale e personale contribuire a questo progetto, sia come casa di produzione podcast, che come coprotagonista di alcuni episodi”.