Auto senza conducente, in Uk via libera atteso entro il 2026

Le strade del Regno Unito potrebbero essere inondate di auto a guida autonoma già nel 2026, dopo che questa settimana è diventata ufficiale la nuova legislazione.

L’Automated Vehicles Act (AVA) richiederà ai veicoli a guida autonoma di raggiungere un livello di sicurezza “almeno” equivalente a quello dei conducenti umani. La nuova legge sottolinea inoltre che i conducenti d’auto a guida autonoma non saranno ritenuti responsabili per eventuali incidenti mentre le loro auto hanno modalità di guida autonoma abilitate. Piuttosto, saranno i fornitori di assicurazioni, gli sviluppatori di software e le case automobilistiche ad essere ritenuti responsabili ai sensi dell’AVA.

C’è da dire che il rischio di incidenti è ancora alquanto elevato, come dimostra il mercato Usa documentato su Key4biz.

Nuova legge in Uk

“La Gran Bretagna si trova alla vigilia di una rivoluzione automobilistica e questa nuova legge rappresenta un momento fondamentale per il nostro settore della guida autonoma, che ha il potenziale per cambiare per sempre il modo in cui viaggiamo”, ha detto il Segretario di Stato per i trasporti Mark Harper in una nota.

Secondo il governo britannico, si prevede che l’industria dei veicoli autonomi del paese creerà 38mila posti di lavoro qualificati e sarà valutata a 42 miliardi di sterline (53,4 miliardi di dollari) entro il 2035.

Il passaggio dell’AVA è stato elogiato da Wayve e Oxa, case automobilistiche a guida autonoma con sede rispettivamente a Londra e Oxford. È stato anche applaudito dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), un’associazione di categoria dell’industria automobilistica, e dal Transport Research Laboratory, una società di consulenza focalizzata sui trasporti.

“Questo è un momento spartiacque per l’innovazione automobilistica britannica e la sicurezza stradale nel Regno Unito”, ha detto in una nota il CEO di SMMT, Mike Hawes. “I veicoli a guida autonoma rivoluzioneranno la nostra società e questa nuova legge contribuirà a trasformare le ambizioni in realtà, affiancando il Regno Unito ad una manciata di altri mercati globali che hanno già i propri quadri normativi in atto”.

Tuttavia, il settore della guida autonoma nel Regno Unito è alquanto limitato.

Mercato per ora limitato

Solo la Mustang Mach E di Ford Motor Co. è stata approvata per consentire ai conducenti di togliere le mani dal volante su alcuni tratti di strade in Inghilterra, Galles e Scozia. Negli Stati Uniti, le autorità di regolamentazione della sicurezza automobilistica stanno indagando sulla tecnologia di assistenza alla guida BlueCruise della casa automobilistica a seguito di due incidenti mortali che hanno coinvolto Mustang elettriche con il software abilitato.

Wayve all’inizio di questo mese ha raccolto 1,05 miliardi di dollari in un round di investimenti guidato dalla società di investimento giapponese SoftBank, Microsoft e Nvidia. La startup si concentra sull’“intelligenza artificiale incarnata”, che consente ai veicoli di interagire e imparare dal comportamento umano in ambienti reali, e ha condotto prove su strade pubbliche dal 2018.

Il co-fondatore e amministratore delegato di Wayve, Alex Kendall, ha affermato in una dichiarazione che sarà necessaria una legislazione secondaria per “raccogliere tutti i vantaggi dei veicoli a guida autonoma nel Regno Unito”.

Oxa mira a lanciare il suo software “Oxa Driver” in otto servizi passeggeri negli Stati Uniti e nel Regno Unito entro la fine dell’anno, con due servizi già stabiliti in Florida. Il software è stato installato sulle navette gestite da Beep, con sede a Orlando, in Florida.