Auto elettriche, senza colonnine il piano si blocca

uto elettriche, niente colonnine in autostrada e il piano si blocca. La denuncia arriva da Federauto: senza colonnine sarà molto difficile convincere gli italiani a comprare veicoli elettrici.

Caso DAZN, Agcom chiede più poteri per poter sanzionare gli Ott che ad oggi sono esclusi dal suo perimetro di azione.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affrontato il tema dell’aumento dei prezzi dell’energia riaffermando la centralità delle fonti rinnovabili e della transizione ecologica. Avviato intanto il gasdotto Nord Stream 2 e Putin rassicura (i mercati) sulle forniture.

Auto elettriche: in autostrada senza colonnine di ricarica, piano bloccato

di Flavio Fabbri

L’elettrificazione della mobilità poggia su due pilastri: l’ecobonus e la diffusione di colonnine di ricarica in città e in autostrada.

DAZN, Agcom chiede più poteri per poter multare gli Ott

di Paolo Anastasio

Agcom chiede maggiori poteri sanzionatori al Governo per intervenire su DAZN, mentre la Lega discute di un bando per gli highligts.Leggi l’articolo

Energia, von der Leyen: “Nostro futuro sono le rinnovabili non il gas”

di Flavio Fabbri

La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha ribadito la centralità delle fonti rinnovabili e della transizione ecologica.

LinkedIn, Garante: “Violazione privacy marketing in messaggi privati”

di Luigi Garofalo

LinkedIn, Garante: “Violazione privacy inviare offerte commerciali in messaggi privati agli utenti”. E le campagne via messaggio?

E’ iniziato il declino di Facebook?

di Piermario Boccellato

Facebook non attraversava una crisi tanto evidente dai tempi dello scandalo di Cambridge Analytica, nel 2018.

Riconoscimento facciale, il Parlamento europeo propone di abolirlo

di Paolo Anastasio

Una risoluzione non vincolante dell’Europarlamento chiede di abolire il riconoscimento facciale in luoghi pubblici da parte della polizia.

Musumeci: “Poste italiane punto riferimento anche contro pandemia”

di Luigi Garofalo

Intervistato al TGPoste il Presidente Regione Siciliana: “Punto di riferimento sul territorio anche con consegna vaccini e prenotazioni dosi”.

Think Summit 2021, PNRR e trasformazione digitale al centro dell’evento

di Redazione

Mancano pochi giorni al Think Summit 2021, il principale appuntamento dell’anno per IBM, in programma il 20 e 21 ottobre 2021.

Clima, UE: saranno mobilitati 1.000 miliardi di euro entro il 2030

di Flavio Fabbri

Al via il 1° summit UE sugli investimenti sostenibili: servono più risorse, più investitori e più Paesi disposti ad impegnarsi per il clima.

Fibra FTTH, anche Telefonica pronta a spin off e cessione della rete

di Paolo Anastasio

Telefonica sta valutando la cessione della sua rete in fibra per valorizzare un asset che fa gola ai fondi infrastrutturati.

Whatsapp down, un giorno di gloria per i vecchi Sms

di Paolo Anastasio

Il blackout di Whatsapp ha riesumato per un giorno gli Sms, oggetto misterioso per molti millennials che non li avevano mai usati.

La Token economy: opportunità per tutti o solamente per i gruppi criminali?

di Paolo Maria Gangi

Si dovrebbe incentivare la creazione di marketplaces europei che permettano di generare e scambiare NFT, per controbilanciarne l’attuale concentrazione negli Usa.

Democrazia Futura. Il coraggio del confronto schietto tra due generazioni di militanti

a cura di Bruno Somalvico

Una gradevole eccezione nella memorialistica in occasione del centenario del PCI. Il saggio di Emanuele Macaluso e Claudio Petruccioli.

