Auto elettriche, mercato europeo in crisi -11,3%

Stellantis -12% di ricavi netti, per Volkswagen il crollo è del 21,6%

A marzo 2024 il mercato europeo dell’auto frena bruscamente. Rispetto allo stesso periodo del 2023 le nuove immatricolazioni di automobili sono diminuite di 5,2 punti percentuali. Il calo delle vendite di automobili in Europa riguarda principalmente i veicoli elettrici, in discesa di 11,3 punti percentuali. In Italia la vendita di auto elettriche è diminuita addirittura del 35,9%, leggermente meglio in Germania ma il calo è sempre a doppia cifra e segna -28,9%. In Europa la vendita di auto a benzina e diesel è diminuita invece del 10,2%. L’unico segmento che non incassa il colpo è quello delle auto ibride, +29%. Nonostante i risultati negativi del mese di marzo i dati complessivi del primo primo trimestre 2024 hanno ancora davanti il segno più, tuttavia la crescita del mercato automotive europeo è contenuta e segna solo +4,4%.

Non si può dire la stessa cosa per il primo trimestre 2024 di Stellantis. La casa automobilistica che controlla quattordici marchi di automobili ha visto i ricavi netti scendere in picchiata, -12%. Il bollettino del fatturato è ancora più nero per Volkswagen che ha registrato un calo del 21,6% dell’utile netto nel primo trimestre 2024. Se invece guardiamo le consegne di automobili alla rete di concessionari da parte delle due case automobilistiche la situazione s’inverte.

Vendite ai concessionari, Stellantis accusa il colpo: -10%

La casa produttrice, tra gli altri anche dei veicoli Fiat, è nettamente in svantaggio rispetto a Volkswagen. Per Stellantis le vendite di veicoli ai concessionari nel primo trimestre 2024 sono diminuite del 10%, mentre per Volkswagen sono cresciute del 3%. Un risultato che arriva in seguito al primo sorpasso in 96 anni di Volkswagen sul marchio Fiat nelle vendite mensili di automobili in Italia avvenuto a dicembre 2023. Nel grafico in apertura la serie dei marchi automobilistici più venduti in Italia (al mese di dicembre) dal 2015 al 2023. Grazie all’animazione è possibile vedere il continuo inseguimento del marchio tedesco che, infine, prevale su Fiat.

I motivi del flop delle auto elettriche in Europa

L’auto elettrica stenta ad affermarsi in Europa, in seguito al calo delle nuove immatricolazioni di marzo 2024 la quota di mercato dei Bev (battery electric vehicle) diminuisce dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia la diminuzione non riguarda tutti i Paesi, in Belgio la vendita di veicoli elettrici a marzo cresce del 23,8% (sempre rispetto a marzo 2023) e in Francia segna +10,9%. Invece, come riportato in apertura, il mercato elettrico è in crisi in Germania, in Italia ma anche in Spagna dove le vendite a marzo segnano -12,4%. Stesso discorso per Portogallo e Romania entrambi Paesi con –25% di vendite di veicoli elettrici a marzo. In Croazia si verifica invece una diminuzione quasi verticale, -70%. Il mercato delle auto elettriche zoppica anche in Slovenia, –38%; in Finlandia -35% e in Irlanda, -41%. Ma quali sono i motivi di questo flop? Primo tra tutti la mancanza di colonnine elettriche ma anche un mercato troppo legato agli incentivi statali. Nel grafico qui sopra la classifica dei Paesi europei per punti di ricarica, i Paesi con meno colonnine sono anche quelli dove le vendite di automobili sono diminuite di più.

Il caso del Regno Unito, auto elettriche usate +260

I problemi del mercato dell’auto elettrica non emergono solo dal calo delle vendite dei veicoli nuovi, ma anche dal boom del mercato usato dell’auto elettrica. Il caso del Regno Unito è emblematico, a febbraio 2024 il numero di veicoli elettrici usati disponibili per l’acquisto è cresciuto del 260%, di contro le macchine usate a benzina sono aumentate solo del 20%. Un dato preoccupante che mostra come migliaia di persone tornino sui loro passi dopo aver acquistato un’auto elettrica, scoraggiati dall’aumento del prezzo dell’energia e dalla difficoltà a ricaricare il veicolo durante tragitti lunghi.

Quante auto elettriche ci sono al mondo

Nel 2023 la vendita di auto elettriche a livello mondiale è cresciuta, su base annua, del 35%. Rispetto al 2022 sono state venduti 3,5 milioni di veicoli in più. Le auto elettriche hanno rappresentato circa il 18% di tutte le auto vendute nel 2023, rispetto al 14% nel 2022. Nel 2018 la quota di auto elettriche vendute era invece del 2%. Tuttavia, sebbene la vendita di auto elettriche sia in aumento, a livello globale rimane concentrata solo in alcuni mercati, anzi solo in un mercato: quello cinese. Nel 2023 il 60% delle nuove immatricolazioni di auto elettriche si è verificato in Cina, l’Europa rimane a galla con il 25%, mentre la quota degli Stati Uniti è del 10%. Per quanto riguarda l’Africa, l’Eurasia e il Medio Oriente, le auto elettriche sono ancora merce rara, rappresentano solo lo 0,9% delle vendite totali di auto.