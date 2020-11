Da gennaio a settembre 2020 le auto elettriche ibride hanno toccato il 13% della quota nazionale complessiva delle immatricolazioni effettuate. Le 100% a batteria sfiorano il 2%. Dati triplicati in un anno. Il ruolo dell’ecobonus automotive nel boom delle vendite.

Il mercato dell’auto elettrica in Italia è cresciuto molto rapidamente negli ultimi 12 mesi. Grazie alla misura dell’ecobonus, molti automobilisti hanno fatto la scelta della mobilità elettrica (eMobility), comprando veicoli nuovi a batteria e ibridi.

I dati cumulati gennaio-settembre 2020

Secondo i dati diffusi dall’Unrae, nel periodo gennaio – settembre 2020, le auto elettriche ibride hanno raggiunto il 13% del totale delle nuove immatricolazioni, contro il 5,5% dello stesso periodo dell’anno passato.

Per le elettriche 100% a batteria, invece, la quota di mercato nel cumulato dei nove mesi raggiunte l’1,8% del totale, contro lo 0,5% dello stesso periodo dell’anno scorso.

Dati quindi triplicati in poco più di un anno e mancano ancora quelli relativi al mese di ottobre.

La spinta dell’ecobonus automotive

Sicuramente un ruolo chiave l’ha giocato l’ecobonus per la mobilità.

A settembre sono partiti i nuovi contributi per l’Ecobonus automotive destinati all’acquisto di veicoli a basse emissioni di inquinanti, tra cui le auto elettriche.

Grazie al decreto agosto, infatti, il fondo è stato incrementato di altri 400 milioni di euro.

Un provvedimento che sarà utile a supportare la già forte crescita delle vendite di nuove auto elettriche nel nostro Paese. Secondo dati Unrae, le auto elettriche ibride e plug-in rappresentano oggi il 16,8% del mercato, mentre le elettriche 100% batteria superano il 2,1% (0,6% a settembre 2019).

Immatricolazioni auto elettriche a settembre

Le ibride elettriche (HEV) hanno registrato 32.349 nuove immatricolazioni a settembre 2020, in crescita del +214% rispetto al dato dell’anno passato (10.299 unità), conquistando il 20,6% del mercato auto nazionale.

Il dato cumulato da gennaio a settembre 2020, le nuove immatricolazioni hanno raggiunto le 126.070 unità, triplicando il dato dell’anno passato (78.492).

Nella categoria ibride elettriche plug-in, a settembre si sono registrate 2.874 nuove immatricolazioni, contro le appena 790 dell’anno passato. Ad oggi questa categoria rappresenta l’1,8% del mercato nazionale.

Qui il dato cumulato gennaio-settembre segna 12.362 nuove immatricolazioni, per l’1,3% del mercato totale.

Per quel che riguarda le auto elettriche 100% a batteria (Bev), le nuove immatricolazioni a settembre sono state 4.089, in aumento sensibile del +225% sul dato del 2019 (1.259), per una quota del 2,6% del mercato auto nazionale.