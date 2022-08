Boom delle vendite di auto elettriche in Cina

Luglio di grande ripresa in Cina per il mercato delle automobili, con un aumento del 29,7% delle nuove immatricolazioni, a 2,42 milioni di unità. Si conferma quindi la ripresa iniziata a giugno (+34,4%), secondo i nuovi dati del Caam, la China association of automobile manufacturers, guidata dalle vendite di auto elettriche.

I motori elettrici conquistano infatti una fetta di mercato nazionale a luglio pari al 26,4%. Ma il dato di maggior rilievo è l’aumento delle vendite su base annua, che supera il +117%.

La Caam ha inoltre migliorato le stime per il 2022, aumentando le vendite attese di auto elettriche a 6 milion di unità, rispetto alle 5,5 milioni delle precedenti valutazioni.

Il mercato dell’auto elettrica cinese è il più grande del mondo ed è quello che crescerà più rapidamente anche nei prossimi anni. Il suo valore è stato pari a 124 miliardi di dollari nel 2021, ma entro il 2027 raggiungerà gli 800 miliardi di dollari, secondo stime Mordor Intelligence.

Possibile lungo trend positivo

Se le cifre saranno confermate alla fine dell’anno in corso, il mercato delle auto elettriche in Cina praticamente raddoppierà rispetto ai 2,99 milioni di veicoli venduti nel 2021.

Secondo nuove stime della China Passenger Car Association (Cpca), si tratta comunque di numeri prudenti, perché nel terzo trimestre si potrebbero registrare ulteriori incrementi delle vendite a seconda delle scelte in tema di politiche nazionali per gli incentivi all’acquisto e del costo delle batterie, che potrebbe progressivamente scendere (senza contare la possibile estensione delle agevolazioni fiscali e il coinvolgimento anche dei mercati rurali più interni del Paese, ancora da esplorare).

Pechino accelera anche sulla guida autonoma

Sempre in tema automotive, il ministero dei Trasporti cinese ha annunciato una bozza di regolamento per la guida autonoma, incoraggiando l’utilizzo di self driving cars sulle strade del Paese a bassa intensità di traffico, a partire dai robot taxi.

Baidu ha reso noto di aver ottenuto i permessi governativi (per la prima volta in Cina) per lanciare il servizio di robot taxi “Apollo Go” senza conducente in due città: Chongqing e Wuhan. Il servizio sarà operativo da lunedì prossimo.