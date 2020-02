Auto elettriche, impennata delle vendite a +587% a gennaio 2020

In un mercato nazionale automotive in crisi, con il crollo delle immatricolazioni diesel e uno stop a quelle alimentate a benzina, è il dato delle auto 100% elettriche a far riflettere sul futuro del settore e dell’intera industria.

Secondo le nuove stime dell’Associazione delle case automobilistiche estere (Unrae) per il mese di gennaio 2020, su dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), a fronte di un calo a doppia cifra (-23%) delle immatricolazioni di vetture diesel e di una leggera flessione di quelle a benzina (-3,0%), è notevole il balzo in avanti delle auto elettriche e ibride: +587% di immatricolazioni nel primo caso, +82% nel secondo.

Le vendite

In termini di vendite, nel solo mese di gennaio in Italia sono state vendute 1.900 nuove auto elettriche, per una quota di mercato complessiva dell’1,2% sul totale del parco auto nazionale, mentre le auto ibride hanno raggiunto le 15.600 unità immatricolate, per un 10% sul totale.

Le auto 100% elettriche segnano un’impennata nelle immatricolazioni sia su base mensile, passando da 844 unità del mese di dicembre alle 1.943 di gennaio, sia su base annuale (a gennaio 2019 appena 283 immatricolazioni).

Ottimi risultati anche per le auto elettriche ibride, che su base annua registrano un raddoppio netto, sia in termini di immatricolazioni (dalle 8.593 di gennaio 2019 alle 15.643 di gennaio 2020), sia di quote di mercato, dal 5,2% dell’anno scorso all’attuale 10%.

Durante lo scorso mese, ha commentato il Centro Studi e Statistiche dell’Associazione, si è registrata una “crescita in tripla cifra per gli acquisti di autovetture nelle fasce che godono dell’ecobonus”, “con un incremento del 533% (oltre il 700% i privati) nella fascia sino a 20 g/km di CO2 e del 363% nella fascia 21-70 g/km, che complessivamente hanno rappresentato il 2% delle vendite”.

Dieci mesi di crescita

Il trend più che ottimo delle vendite di auto elettriche in Italia continua ormai da diversi mesi, sostenuto molto bene dagli incentivi green previsti dal Governo. Le immatricolazioni a tre cifre sono iniziate dieci mesi fa, con il +356% di aprile 2019, seguito dal +225% di giugno, il +176% di agosto, il +157% di settembre, il +130% di novembre e il +120% di dicembre.

Il dato notevole, stando ai primi risultati sul mese di gennaio, è il raddoppio delle quote di mercato delle auto 100% a batteria, che sono passate dallo 0,6% circa all’1,2% del mercato nazionale.

Bene nel complesso l’intero settore della mobilità sostenibile a basso impatto ambientale, che oltre alle auto elettriche ed ibride, vede il ritorno in grande stile delle auto a metano, che crescono del +136%, a cui però fa da contraltare il dato negativo delle auto a Gpl, che calano nettamente del -21%.