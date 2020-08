Si compone di 91 articoli la bozza del decreto legge di agosto che, secondo fonti Ansa, dovrebbe essere approvata entro la fine di questa settimana. Un lungo elenco di misure per il rilancio dell’economia, tra cui i nuovi stanziamenti finanziari a favore degli strumenti di green policy per il miglioramento dei livelli di qualità dell’aria e dell’ambiente.

Nel documento è infatti indicata la cifra di 500 milioni di euro a sostegno della mobilità elettrica e a basse emissioni inquinanti. Secondo quanto riportato stamane dal Sole 24 Ore, si tratta di un ulteriore potenziamento dell’Ecobonus.

Le novità

L’incentivo è così confermato per tutte le vetture tra 0 e 110 grammi per Km di CO2, “ma la fascia più alta (tra 61 e 110 grammi) viene scissa in due, aumentando l’agevolazione per la parte più bassa della forchetta”, è spiegato nell’articolo.

In pratica: “dall’ecobonus di 1.500 euro con rottamazione previsto per l’acquisto di auto con emissioni da 61 a 110 grammi si passa ad incentivi di 1.750 euro per le auto tra 61 e 90 grammi e di 1.500 euro per quelle tra 91 e 110 grammi di anidride carbonica”.

Senza rottamazione, si sale invece a 1.000 euro per le vetture tra 61 e 90 grammi, lasciando i già previsti 750 euro solo per le emissioni più alte, tra 91 e 110 grammi di CO2.

Auto elettriche in Italia

Una misura che funziona, stando agli ultimi dati relativi alle nuove immatricolazioni di auto elettriche.

Nel nostro Paese, a giugno 2020, si sono immatricolate 2.228 nuove auto 100% a batteria, contro le 1.454 dell’anno passato, con un aumento del +53% e una quota di mercato pari all’1,7% (era lo 0,8% nel 2019).

Stesso discorso per le auto ibride, che a giugno 2020 hanno raggiunto un volume di immatricolazioni di 17.684 unità, contro le 9.588 dell’anno passato, per una crescita del +84% e una quota di mercato pari al 13,3% (5,5% nel 2019).