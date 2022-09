Si parte con 35 piani statali per realizzare l’infrastruttura di ricarica locale. L’obiettivo è installare un punto ricarica ogni 50 miglia, lungo le 53.000 miglia della rete autostradale nazionale. Complessivamente il Governo Biden ha stanziato 5 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni, anche per produrre batteria in casa.

La rete di ricarica nazionale

Via libera dalla Federal Highway Administration americana alla prima parte del programma per la realizzazione della rete nazionale di ricarica per veicoli elettrici. Il National electric vehicle infrastructure, o programma “Nevi”, previsto nella legge bipartisan sulle infrastrutture strategiche voluta dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrà contare su un blocco di finanziamenti pari a 5 miliardi di dollari complessivi per i prossimi cinque anni.

Approvati i primi 35 piani statali per totali 2,4 miliardi di dollari. L’obiettivo è installare e attivare una stazione di ricarica ogni 50 miglia lungo le 53.000 miglia della rete autostradale nazionale.

Batterie e semiconduttori

Il programma Nevi non è l’unico strumento per favorire e accelerare la diffusione della mobilità elettrica. C’è l’Inflation reduction act, che ridurrà il prezzo di listino dei veicoli elettrici in vendita tramite agevolazioni fiscali e metterà a disposizione degli operatori 3 miliardi di euro per accelerare la diffusione dei punti di ricarica, soprattutto nelle aree economicamente più depresse, e il Chip and science act, che invece rafforzerà la produzione nazionale di semiconduttori con 52,7 miliardi di dollari da investire in ricerca e innovazione.

Un ulteriore finanziamento di 7 miliardi di dollari sarà sfruttato dal Dipartimento dell’Energia per sostenere ed accrescere la catena nazionale di approvvigionamento end-to-end di batterie per veicoli elettrici, batterie che andranno prodotto in casa.

Elettrificazione della mobilità e posti di lavoro

In occasione dell’annuncio delle nuove misure per sostenere la nascente industria dell’auto elettrica, durante un evento pubblico nel Michigan, Biden ha ricordato che questo diventerà presto un settore strategico, che darà lavoro agli americani e garantirà un futuro dignitoso per tutte le loro famiglie.

Per il Presidente americano questo è il momento giusto per intervenire e i suoi provvedimenti vanno tutti nella direzione di un rafforzamento del mercato di riferimento, che potrà contare su 36 miliardi di dollari di investimenti privati per potenziare la rete di ricarica e 48 miliardi di dollari per la produzione di batterie negli Stati Uniti.

Biden vuole arrivare a 500 mila stazioni di ricarica in tutto il Paese: “Così il grande viaggio sulle strade americane sarà completamente elettrificato”.

“Investiremo anche 7 miliardi di dollari per favorire la nascita di case automobilistiche che produrranno solo vetture elettriche e quindi batterie e altre componenti”, ha quindi precisato il Presidente USA.