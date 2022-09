Finanziari 24 progetti per realizzare nuovi punti ricarica e stazioni di rifornimento di idrogeno. Sette sono italiani. La Commissaria ai Trasporti Ue Valean: “L’azione è in linea con la necessità di aumentare l'indipendenza energetica e di decarbonizzare la rete Ue dei trasporti”.

I progetti finanziati per estendere la rete di ricarica

Uno dei punti critici del processo di elettrificazione della mobilità su scala globale e locale è certamente la scarsità di punti di ricarica. Ce ne sono pochi e tutti concentrati solo in alcune aree chiave, principalmente nelle aree urbane.

La Commissione europea ha annunciato un nuovo investimento mirato per 292,5 milioni di euro finalizzato a finanziare 24 progetti europei, di cui 7 guidati da società italiane, tesi ad aumentare il numero di punti di ricarica per vetture elettriche e di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) in 23 Stati membri dell’Unione.

“L’investimento si tradurrà in circa 5.700 punti di ricarica in circa 1.400 stazioni, più circa 57 stazioni di rifornimento di idrogeno lungo la rete TEN-T, il tutto nei prossimi tre anni. In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e con la necessità di aumentare l’indipendenza energetica dell’UE, i progetti contribuiranno a rendere la rete europea dei trasporti indipendente dai combustibili fossili”, ha dichiarato Adina Vălean, Commissaria europea per i Trasporti.

I progetti italiani saranno relativi sia al territorio nazionale, sia ad altri Paesi europei, per un totale di circa un migliaio di nuovi punti di ricarica per vetture elettriche (ma altri 888 sono in fase di progettazione per 215 stazioni tra Italia, Francia e Spagna da realizzare nei prossimi anni), nuove stazioni per il rifornimento dell’idrogeno e una nuova nave per il trasporto di gas liquefatto per il servizio di rifornimento tra i porti di Genova, Livorno e La Spezia.

Investimenti globali e scenario Europeo

Secondo un Rapporto Bloomberg NEF, tra il 2022 ed il 2040 gli investimenti in infrastrutture di ricarica supereranno a livello mondiale i 1.000 miliardi di dollari (scenario di transizione, oltre 1.400 miliardi di dollari nello scenario zero emissioni).

Il 60% della spesa sarà destinata ai punti di ricarica per vetture elettriche.

In Europa, secondo un Rapporto Acea, l’Associazione europea dei produttori di automobili, ci sono 224.237 punti ricarica per veicoli elettrici, ma con una distribuzione geografica irregolare e concentrata in pochi Paesi: il 70% dei punti ricarica si trova in Olanda (67 mila), Francia (45 mila) e in Germania (44 mila).

L’Italia ne conta più di 13 mila, gran parte dei Paesi dell’Unione non supera gli 8 mila.