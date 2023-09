Il successo delle auto 100% a batteria (BEV)

Agosto potrebbe aver segnato una svolta nel mercato europeo dell’automobile. Secondo i dati diffusi dall’Acea, infatti, le vendite di auto elettriche 100% a batteria (BEV) sono aumentate del +118% (165.165 nuove immatricolazioni) durante il mese di agosto 2023, raggiungendo una quota di mercato pari al 21% del totale.

Un dato che si rispecchia anche nei singoli mercati dei Paesi dell’Unione, come ad esempio la Germania, dove le nuove immatricolazioni BEV sono cresciute del +170% ad agosto, o il Belgio, dove addirittura si è registrato un +224%.

In termini di mercato comune, le vendite di nuove auto BEV in Europa sono aumentate del 67% nel cumulato dei primi otto mesi del 2023, sfiorando il milione di nuove immatricolazioni.

L’industria europea dell’automobile tira un sospiro di sollievo

Agosto ha rappresentato anche il tredicesimo mese consecutivo di crescita del mercato auto europeo e questo nonostante sia un periodo non particolarmente rilevante in termini di vendite. Eppure sembra che il settore si stia riprendendo dall’emergenza Covid-19, dai problemi di approvvigionamento di componenti e dall’impatto dell’inflazione e della crisi energetica.

Da gennaio ad agosto 2023, le immatricolazioni di nuove auto sono cresciute notevolmente (+17,9%), per un totale di 7,1 milioni di unità.

La maggior parte dei mercati ha registrato guadagni percentuali a due cifre in questo periodo di otto mesi, compresi i quattro maggiori: Spagna (+20,5%), Italia (+20,2%), Francia (+16,6%) e Germania (+16,5%).

Nel mese di agosto, il mercato europeo delle auto a benzina è aumentato leggermente del 2,1%, anche se la quota di mercato è scesa dal 38,7% al 32,7% rispetto allo scorso anno. Secondo gli esperti, il risultato positivo è dovuto esclusivamente all’ottima performance delle auto a benzina in Italia (+25,3%) e Francia (+21,5%), mentre il calo è generalizzato in tutti gli altri Paesi UE.

Perde ulteriori quote il segmento motori diesel, con un 12,5% del mercato auto europeo per il mese di agosto, in discesa decisa rispetto al 16,1% dell’anno passato.

Ottimi risultati per tutto il parco delle auto elettriche, anche ibride e plug-in

Non solo BEV, i consumatori europei hanno premiato la mobilità elettrica nel suo insieme. Secondo i dati di agosto, le nuove immatricolazioni di auto elettriche ibride (HEV) sono cresciute del 29%, soprattutto grazie a Germania (+59%), Francia (+38,7%) e Spagna (+21,5%), unico mercato in calo è quello italiano (-2,3%).

In termini generali, la quota di mercato HEV è salita al 24%, con un cumulato delle vendite da gennaio ad agosto 2023 del +28,6% (1,8 milioni di unità vendute).

Bene anche le auto elettriche ibride plug-in (PHEV), che hanno registrato un +5,5% di nuove immatricolazioni ad agosto, pari a 58.557 unità, soprattutto grazie ai dati provenienti da Olanda (+44,7%), Francia (+40%) e Svezia (+24,9%).

Da segnalare il crollo verticale che invece le PHEV hanno visto in Germania, uno dei mercati più rilevanti nell’UE, con un -41%.

Le auto a batteria e ibride valgono oggi più della metà del mercato auto europeo.