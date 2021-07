Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il mese di luglio è iniziato con aumenti significativi per le bollette di luce e gas. ARERA, infatti, ad inizio mese ha comunicato il consueto aggiornamento tariffario trimestrale annunciando un rincaro del +9.9% per l’energia elettrica e del +15.3% per il gas naturale. Tale rincaro riguarda, in particolare, le famiglie in regime di Maggior Tutela che dovranno fare i conti con una vera e propria stangata nel corso dei prossimi mesi.

Il prossimo aggiornamento, infatti, arriverà soltanto ad ottobre, in occasione dell’ultimo trimestre del 2021, e potrebbe comportare ulteriori rincari. Da notare che l’aumento dei prezzi è stato contenuto da un decreto del Governo, arrivato a poche ore dall’annuncio di ARERA, che ha ridotto gli oneri generali di sistema da destinare al sostegno alle energie rinnovabili.

Il mercato energetico italiano, quindi, sta vivendo una fase di forte crescita dei prezzi. Come confermato da ARERA, tale tendenza è stata registrata anche in altri Paesi europei ed è legata ad una forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche. Considerando i recenti aumenti, diventa necessario analizzare, con attenzione, la situazione per capire chi pagherà di più dopo i recenti aumenti.

Gli aumenti sono differenti tra il mercato tutelato, particolarmente colpito dai rincari, e il Mercato Libero, dove scegliendo l’offerta più vantaggiosa è possibile risparmiare diverse centinaia di euro all’anno come evidenziato da una recente indagine.

Gli aumenti per il mercato tutelato

Per quanto riguarda il mercato tutelato, segnaliamo la stima diffusa da ARERA. Secondo i dati dell’autorità, infatti, una “famiglia tipo” (consumo annuo di energia elettrica di 2700 kWh e consumo annuo di gas naturale di 1400 Smc) registrerà una spesa di 559 euro per l’energia elettrica e 993 euro per il gas naturale nel corso dell’anno scorrevole (1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021).

Tale dato si traduce in un rincaro del +12% per l’energia elettrica, per un incremento della spesa di 62 euro, ed in un leggerissimo calo, pari al -1%, per il gas naturale, pari a 13 euro. Complessivamente, quindi, il profilo di cliente indicato da ARERA ha registrato un rincaro di 49 euro. I prezzi però dovrebbero continuare a mantenersi elevati ed anche nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno potrebbero esserci costi elevati per le bollette.

Come variano i prezzi di luce e gas sul Mercato Libero

Ad analizzare la situazione del Mercato Libero, invece, ci pensa un recente Osservatorio realizzato da Segugio Tariffe e SOStariffe.it. L’indagine ha messo a confronto le tariffe presenti sul Mercato Libero ad aprile 2021 ed a luglio 2021. Dall’indagine è stata calcolata una stima di spesa annuale considerando prima le offerte di aprile e poi le offerte di luglio.

Lo studio ha preso in considerazione tre profili di consumo. Il primo è il profilo del Single (consumo annuo di 1.400 kWh per l’energia elettrica e 500 Smc per il gas naturale) che fa registrare un aumento del +2.6% nel confronto tra aprile e luglio per la spesa complessiva delle bollette di luce e gas. Per questo profilo, la spesa annuale è di 627 euro.

Il secondo profilo è quello della Coppia (consumo annuo di 2.400 kWh per la luce e 800 Smc per il gas). In questo caso, i prezzi sono stabili (-0.15%) e la spesa annuale complessiva per le bollette si attesta a 970 euro. Il terzo profilo, infine, è quello della Famiglia di 4 componenti (consumo annuo di 3.400 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas naturale). Per questo profilo, la spesa annuale è in leggero calo nel confronto tra le tariffe di aprile e quelle di luglio (-1.4%). In totale è prevista una spesa complessiva di 1.456 euro.

Da notare che l’Osservatorio di Segugio Tariffe e SOStariffe.it ha messo in evidenza una notevole crescita del risparmio rispetto al mercato tutelato. Passando al Mercato Libero è possibile risparmiare ben 436 euro all’anno con un incremento del +81% rispetto alla precedente rilevazione. Il dato in questione è riferimento al profilo Famiglia.

Per la Coppia, invece, il risparmio è di 246 euro all’anno (+73%) mentre per il Single è di 189 euro all’anno (+18%). In ogni caso, l’indagine conferma il notevole vantaggio legato all’attivazione delle offerte del Mercato Libero rispetto alle soluzioni del mercato tutelato. È necessario sfruttare il momento particolarmente vantaggioso per minimizzare le bollette nel minor tempo possibile. Ecco come fare:

Come individuare le migliori offerte luce e gas e tagliare la bolletta

I dati diffusi da ARERA, in merito all’incremento dei prezzi per il mercato tutelato, e i risultati dell’Osservatorio Segugio Tariffe e SOStariffe.it confermano che, per massimizzare il risparmio, è necessario passare quanto prima al Mercato Libero dell’energia, individuando le tariffe più vantaggiose in base ai propri consumi.

Per poter scegliere con precisione le offerte più convenienti è necessario sfruttare la comparazione online che permette di confrontare tra di loro le offerte e individuare quella più conveniente. Il confronto può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas oppure tramite l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

Per confrontare al meglio le offerte disponibili è possibile inserire una stima del proprio consumo annuo, in modo da indicare con precisione il proprio profilo di consumo. Tale stima può essere ricavata dai dati riportati in una qualsiasi precedente bolletta inviata dall’attuale fornitore, andando a consultare la sezione relativa ai consumi della propria fornitura.

In alternativa, è possibile calcolare il proprio consumo annuo con il tool di calcolo integrato nel comparatore. Da notare, inoltre, che è possibile anche caricare online una versione digitale della propria bolletta per affidarsi all’analisi, gratuita e senza impegno, di un consulente di SOStariffe.it che potrà aiutare l’utente ad individuare l’offerta più vantaggiosa.

Attualmente, per il “cliente tipo” individuato da ARERA (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) scegliere il Mercato Libero ed abbandonare il mercato tutelato consente di ottenere un risparmio complessivo, sulle bollette di luce e gas, di circa 400 euro all’anno. Ricordiamo che il passaggio al Mercato Libero è gratuito e può avvenire direttamente online. È sufficiente scegliere la tariffa da attivare dal comparatore e raggiungere il sito del fornitore per l’attivazione online.

Per la sottoscrizione online di un’offerta bisognerà comunicare esclusivamente i dati anagrafici dell’intestatario e i dati della fornitura (in particolare i codici POD per l’energia elettrica e PDR per il gas naturale che sono riportati in bolletta). Per impostare la domiciliazione sul conto, invece, bisognerà fornire le coordinate IBAN. Al termine della sottoscrizione, inizierà la procedura di attivazione vera e propria che richiederà alcune settimane per il completamento.

Durante tale procedura, in ogni caso, non è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’energia e non sarà necessario cambiare contatore. Sarà il nuovo fornitore a gestire, in completa autonomia, tutto l’iter di attivazione, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico. L’utente riceverà l’ultima bolletta da parte dell’attuale fornitore e successivamente la prima bolletta da parte del nuovo fornitore avendo così la possibilità di risparmiare da subito.

Il passaggio al Mercato Libero a luglio 2021 può rappresentare un’occasione irripetibile per evitare i rincari del mercato tutelato previsti per questo trimestre andando a minimizzare, in modo significativo, la bolletta.