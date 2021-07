Aumenti luce e gas luglio 2021: come combatterli?

È possibile combattere gli aumenti di luce e gas validi da luglio 2021? Per i consumatori ci sono diverse strade da seguire per dare un taglio netto alle bollette. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla questione e come fare per dare un taglio netto alle bollette dopo i rincari registrati a luglio.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il terzo trimestre del 2021 (luglio – settembre) è iniziato con significativi aumenti per i prezzi di luce e gas. Per i clienti in tutela, infatti, si registra una vera e propria stangata rispetto ai mesi precedenti. Sul finire del mese di giugno, ARERA ha comunicato l’aumento dei prezzi a partire dal 1° luglio. Da questo mese, l’energia elettrica registra un incremento del +9.9% mentre il gas naturale fa segnare un aumento del +15.3%.

Gli aumenti su luce e gas sono, quindi, stati davvero notevoli. In particolare, l’incremento del prezzo dell’energia elettrica rappresenta una seria minaccia per il portafoglio dei consumatori. Durante i mesi estivi, infatti, è previsto un aumento dei consumi di elettricità (a causa del massiccio ricorso al condizionatore). Quest’anno, per via di tale aumento, per i clienti in tutela si registrerà un aumento delle spese significativo.

È possibile combattere gli aumenti di luce e gas validi da luglio 2021? Per i consumatori ci sono diverse strade da seguire per dare un taglio netto alle bollette. Sfruttando tutte le opzioni a propria disposizione sarà facile evitare i rincari e ridurre drasticamente l’importo finale delle bollette. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla questione e come fare per dare un taglio netto alle bollette dopo i rincari registrati a luglio.

Aumenti luce e gas: come ridurre le bollette

I recenti aumenti dei prezzi di luce e gas hanno riportato in prima pagina la necessità di mettere in atto tutte le misure utili per dare un taglio alle bollette. Come noto, le bollette di luce e gas sono costituite da svariate componenti e tante voci che, in un modo o in un altro, contribuiscono alla crescita dell’importo finale da pagare.

Volendo semplificare al massimo, per maggiore chiarezza, è possibile sottolineare il fatto che l’importo delle bollette di luce e gas dipende essenzialmente dal quantitativo di energia consumato nel periodo di fatturazione e dal costo unitario dell’energia (espresso in €/kWh per l’energia elettrica e €/Smc per il gas naturale). Ci sono tutta una serie di costi fissi da considerare ma i consumatori non hanno margini di manovra su questi elementi.

Per dare un taglio alle bollette, quindi, è possibile ridurre il quantitativo di energia consumato. Per ridurre l’energia utilizzata è possibile fare attenzione al modo in cui si usa l’energia e dare un taglio agli sprechi oppure puntare sull’efficienza per tutte le apparecchiature che comportano un consumo di energia, sia di luce che di gas.

C’è poi un altro modo per ridurre le bollette. Per risparmiare è possibile intervenire sul prezzo dell’energia cercando di sfruttare tutte le opportunità a disposizione per ridurlo al minimo. In questo modo, anche a parità di consumi, sarà possibile risparmiare senza dover cambiare il modo in cui si utilizza l’energia in casa. I margini di risparmio, in questo caso, sono considerevoli.

Evitare gli aumenti di luce e gas passando alle migliori offerte del Mercato Libero

Per evitare gli aumenti di luce e gas bisogna sfruttare tutte le strade utili per ridurre al minimo il costo dell’energia. La soluzione da sfruttare, in questo caso, è rappresentata dall’attivazione delle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero. Sottolineiamo che non tutte le offerte del Mercato Libero garantiscono un risparmio effettivo in bolletta. È necessario individuare le tariffe più vantaggiose per massimizzare il risparmio rispetto al mercato tutelato.

Per raggiungere quest’obiettivo è possibile affidarsi alla comparazione online tramite il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su Android e iOS. Con la comparazione online delle offerte, infatti, basteranno pochi minuti per individuare con la massima precisione le tariffe più vantaggiose da attivare e completarne l’attivazione online per assicurarsi condizioni tariffarie convenienti.

Per sfruttare il confronto online delle offerte di luce e gas sarà sufficiente inserire, nel comparatore, una stima del proprio consumo annuo. Tale dato può essere facilmente ricavato dall’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore oppure può essere calcolato tramite il tool di calcolo integrato in pochi secondi. Inserito il dato sul consumo, il comparatore effettuerà delle stime per individuare l’offerta più vantaggiosa da attivare in base al profilo di consumo dell’utente.

Successivamente sarà possibile procedere con l’attivazione online dell’offerta scelta, raggiungendo il sito ufficiale del fornitore. Per completare l’attivazione basterà indicare i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i dati della fornitura compresi i codici POD (per l’energia elettrica) e PDR (per il gas naturale) che possono essere individuati facilmente su precedenti bollette inviate dall’attuale fornitore di energia. Per la domiciliazione della bolletta, inoltre, andranno fornite anche le coordinate IBAN.

È opportuno sottolineare che nella scelta delle tariffe luce e gas ci sono svariati elementi da valutare. Ecco alcuni esempi:

gli utenti possono scegliere tra offerte a prezzo fisso o a prezzo variabile (in base ad un indice di riferimento); le soluzioni a prezzo fisso garantiscono la certezza di poter sfruttare un prezzo dell’energia che non subirà modifiche per tutta la durata contrattuale; le soluzioni a prezzo variabile permettono, invece, di accedere ad un prezzo più basso dell’energia (solitamente al prezzo del mercato all’ingrosso) ma con aggiornamenti mensili che potrebbero comportare alcuni aumenti

(in base ad un indice di riferimento); le soluzioni a prezzo fisso garantiscono la certezza di poter sfruttare un prezzo dell’energia che non subirà modifiche per tutta la durata contrattuale; le soluzioni a prezzo variabile permettono, invece, di accedere ad un prezzo più basso dell’energia (solitamente al prezzo del mercato all’ingrosso) ma con aggiornamenti mensili che potrebbero comportare alcuni aumenti per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, è possibile scegliere tra le tariffe monorarie e le tariffe multi-orarie (biorarie e triorarie); nel primo caso, il prezzo dell’energia non cambia nel corso della giornata mentre per le soluzioni multi-orarie è previsto un prezzo più basso, solitamente, nelle ore serali e nei week end in modo da garantire ulteriore risparmi a chi concentra i consumi in queste fasce orarie

e le (biorarie e triorarie); nel primo caso, il prezzo dell’energia non cambia nel corso della giornata mentre per le soluzioni multi-orarie è previsto un prezzo più basso, solitamente, nelle ore serali e nei week end in modo da garantire ulteriore risparmi a chi concentra i consumi in queste fasce orarie i fornitori del Mercato Libero possono mettere a disposizione promozioni aggiuntive per rendere ancora più convenienti le proprie offerte; tra tali promozioni troviamo la possibilità di accedere a iniziative “porta un amico” oppure a buoni sconto da utilizzare con aziende partner (ad esempio buoni Amazon)

per rendere ancora più convenienti le proprie offerte; tra tali promozioni troviamo la possibilità di accedere a iniziative “porta un amico” oppure a buoni sconto da utilizzare con aziende partner (ad esempio buoni Amazon) in alcuni casi, scegliendo lo stesso fornitore per luce e gas è possibile accedere ad offerte dual fuel che permettono di ottenere sconti aggiuntivi sui costi dell’energia per i clienti

Valutando questi parametri sarà possibile individuare con precisione le offerte più vantaggiose da attivare, in base alle proprie esigenze, per dare un taglio netto alle bollette di luce e gas sia nel breve che nel lungo periodo.

Quando si risparmia con le offerte del Mercato Libero?

Il risparmio garantito dalle migliori offerte del Mercato Libero, facilmente individuabili tramite la comparazione online, dipende dal proprio consumo annuo di energia elettrica e gas naturale. Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) che passa alle migliori offerte del Mercato Libero a luglio 2021 può ottenere un risparmio davvero notevole.

Per la sola fornitura di energia elettrica, infatti, è possibile risparmiare fino a 200 euro all’anno. Per quanto riguarda il gas naturale, invece, il risparmio annuale accessibile supera quota 215 euro all’anno. Complessivamente, quindi, la scelta di passare al Mercato Libero può garantire, per il “cliente tipo”, ben 415 euro di risparmio nel corso di un anno rispetto ai prezzi del mercato tutelato (considerando l’aggiornamento di luglio 2021).

Le altre opzioni per risparmiare su luce e gas

Come sottolineato in precedenza, per ridurre l’importo delle bollette di luce e gas è possibile, oltre che tagliare il prezzo dell’energia, anche ridurre il quantitativo di energia consumata. Per raggiungere quest’obiettivo ci sono due opzioni. La prima prevede la riduzione degli sprechi, facendo attenzione al modo in cui si utilizza l’energia elettrica ed il gas naturale in casa. In questo modo è possibile evitare di consumare energia in assenza di un reale bisogno e risparmiare.

C’è poi la questione dell’efficienza energetica. Scegliendo di puntare su elettrodomestici ad alta efficienza così come su caldaie a gas ad alta efficienza sarà possibile ridurre la quantità di energia utilizzata senza modificare le proprie abitudini di consumo. L’efficienza rappresenta un parametro importante per il calcolo delle bollette di luce e gas. Investendo sull’efficienza, infatti, sarà possibile massimizzare il risparmio nel lungo periodo.

Quando si deve acquistare un elettrodomestico o una caldaia a gas è opportuno valutare la possibilità di scegliere un modello ad alta efficienza, anche se il prezzo d’acquisto è più alto. La differenza di prezzo, infatti, verrà ampiamente ammortizzata nel corso del tempo grazie alla progressiva riduzione dei consumi di energia elettrica e gas naturale legati al dispositivo acquistato.

Da notare, inoltre, che, per alcuni prodotti, è possibile beneficiare di detrazioni fiscali sull’acquisto. È il caso, ad esempio, del Bonus Condizionatori che consente di ottenere una detrazione fiscale sull’acquisto di un nuovo condizionatore se questo dispositivo garantisce un miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. Il bonus in questione è utilizzabile anche per ottenere il Superbonus (ma sarà necessario realizzare un intervento “trainante” di riqualificazione energetica) per ottenere una detrazione del 110%.