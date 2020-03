In questo momento così difficile per il Pese, “è più che mai necessario ribadire la differenza culturale e normativa tra queste forme di accesso e la pirateria”.

“Ho molto apprezzato in questi giorni le iniziative portate avanti da molti editori nei settori audiovisivo, librario, giornalistico e musicale per rendere fruibili in modo gratuito o agevolato una varietà di contenuti digitali di alta qualità”, ha dichiarato in una nota Massimiliano Capitanio, deputato della Lega in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

“In questo momento più che mai è necessario ribadire la differenza culturale e normativa tra queste forme di accesso e la pirateria, che è lo strumento in mano alla criminalità organizzata per fare profitto a danno di imprese e Stato, con ripercussioni sulla nostra economia che sfiorano ogni anno il miliardo di euro”, ha aggiunto il deputato leghista che è anche primo firmatario del progetto di legge “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica“.

“Per questo motivo – ha precisato Capitanio – torniamo a chiedere con specifici emendamenti maggiori controlli attraverso Agcom, in attesa di avviare alla Camera la nostra specifica proposta di legge sull’antipirateria“.