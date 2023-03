Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di Gennaio 2023, prodotti dal sistema di rilevazione Audiweb e distribuiti da Audicom, la società nata dalla fusione tra Audiweb e Audipress, con l’obiettivo di realizzare e offrire al mercato una ricerca integrata sulla fruizione di contenuti multimediali, editoriali e/o pubblicitari, fruiti via internet e mediante giornali quotidiani e periodici.

La total digital audience nel mese di Gennaio 2023

La total digital audience nel mese di gennaio 2023 è rappresentata da quasi 44 milioni di utenti dai due anni in su, online per 68 ore e 38 minuti per persona, pari a due giorni e 20 ore complessivi.

Nel giorno medio di questo primo mese dell’anno sono stati rilevati 36,4 milioni di individui, pari al 62% della popolazione dai due anni in su, che hanno navigato in media per 2 ore e 40 minuti per persona.

Osservando i dati della fruizione di internet da parte dei vari segmenti della popolazione tra i 18 e i 74 anni, risulta che nel giorno medio erano online l’84,4% degli uomini, l’80,9% delle donne, l’84% circa dei 18-34enni, l’88,8% dei 35-44enni, l’87,9% dei 45-54enni, l’82,2% dei 55-64enni e il 66,8% degli over 64 anni.

La popolazione tra i 35-44 anni (l’85,7%) e i 45-54 anni (l’85,2%) risulta anche più coinvolta nella fruizione da Mobile nel giorno medio di questo mese di rilevazione.

Per quanto riguarda i dati di consumo e le preferenze degli utenti, tra le principali categorie di siti e mobile app più visitati nel primo mese dell’anno si notano dati stabili rispetto ai mesi precedenti. Vediamo, infatti, che il 71,1% della popolazione 2+ anni (41,6 milioni) ha utilizzato i motori di ricerca, il 68,8% (40,3 milioni) ha navigato tra siti e mobile app dedicati ai servizi e strumenti online, il 67% (39,3 milioni) su quelli dedicati a informazioni e contenuti video – Video/Movies -, il 66,3% (38,9 milioni) ai portali generalisti.

Gli effetti stagionali o legati ad eventi particolari che generalmente caratterizzano l’andamento dell’audience del mese di rilevazione, nel caso delle principali categorie che hanno raggiunto una certa stabilità nei valori dell’audience online, possono trovare espressione nelle variazioni del tempo che viene dedicato alle entità delle varie categorie: i social network (Member Communities), ad esempio, in questo primo mese dell’anno, più lungo di dicembre – perché con meno pause festive -, registrano un incremento di quasi il 5% del tempo speso per persona, oppure l’interesse verso le news online (Current Events & Global News) si risveglia con l’8,7% di tempo in più nel mese. Mentre cala, rispetto a dicembre, il tempo per persona dedicato alla spesa online (-16,3%), alle mappe e informazioni di viaggio (-4,6%), oppure ai siti e mobile app dedicati al cibo e ricette (-12,8%, non rappresentato in tabella perché al 16° posto).