Audi, accordo con Verizon per il 5G a bordo in due anni

Il buon vecchio 3G sta per andare definitivamente in pensione, e le case automobilistiche ne prendono atto consapevoli che l’upgrade tecnologico verso il 5G diventa sempre più urgente per aggiornare le funzioni più importanti a bordo dei veicoli. Per ora si sono mossi in pochi. Fra questi c’è Audi, che in partnership con Verizon negli Usa ha annunciato il 5G a bordo dei prossimi modelli della casa tedesca. Non è chiaro quando il servizio partirà, anche se alcune fonti parlano del 2024.

“I conducenti di Audi saranno tra i primi al mondo a sperimentare una nuova generazione di automobili, in cui la loro auto è sia un dispositivo mobile 5G che un veicolo”, ha detto Tami Erwin, CEO di Verizon Business.

Nuovi servizi in macchina

I telefoni cellulari e i dispositivi connessi hanno ottenuto un enorme aumento di velocità quando il 4G ha debuttato più di una dozzina di anni fa, ma il 5G promette di fare un salto quantico in avanti e di aprire un nuovo mondo di servizi connessi per le auto. Audi afferma che la tecnologia consentirà ai passeggeri di eseguire lo streaming e il download più velocemente di prima e osserva che i suoi veicoli verranno aggiornati tramite un software over-the-air. Le velocità più elevate consentono anche capacità di mappatura avanzate con display ad alta definizione e 3D. Quindi, niente più zoom cercando di leggere il nome di una strada in un luogo sconosciuto.

Audi sottolinea che il 5G apre le porte a migliori tecnologie da veicolo a tutto (V2X) nei suoi veicoli. La funzione cellulare consente ai veicoli di comunicare tra loro e con le infrastrutture vicine, il che potrebbe aiutare ad aumentare la sicurezza. È anche un trampolino di lancio che consente a veicoli autonomi più capaci, poiché richiederanno connessioni dati forti e veloci per comunicare e negoziare con il mondo che li circonda.

Auto a guida autonoma dovrà capire cosa succede

“Audi è stata la prima casa automobilistica a portare ai clienti il Wi-Fi a bordo del veicolo e la connettività 4G LTE nell’A3 2015 e saremo tra i primi a portare la prossima generazione di connettività ai nostri clienti negli Stati Uniti”, ha affermato Filip Brabec, vicepresidente senior, Product Planning, Audi of America in un comunicato stampa.

Ora che anche i cellulari economici offrono connettività 5G, è tempo che il mondo automobilistico salga a bordo. La partnership Audi-Verizon non sarà l’ultima collaborazione che vediamo e gli sforzi si intensificheranno man mano che verranno sviluppate tecnologie di guida autonoma più robuste. Una trasmissione dei dati più veloce sarà fondamentale se speriamo di avere veicoli in grado di “capire” cosa sta succedendo e prendere decisioni in tempo reale su come navigare nel traffico in tempo reale. Vale la pena notare, tuttavia, che anche con lo sviluppo aggressivo delle reti 5G negli Stati Uniti, non è ancora così diffuso come lo è il 4G e il 3G era al suo apice.