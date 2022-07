Grazie al software XLayers, C Consulting ha avviato con successo le prime prove di trasmissione di tracciati con lo standard ACORD Ruschlikon, il primo progetto a livello mondiale ad implementare un ecosistema ri-assicurativo digitale interconnesso, per inviare e ricevere dati e informazioni tecnico-contabili, inclusi i pagamenti, tra assicuratori, broker e riassicuratori.

C Consulting, società del Gruppo Engineering specializzata nelle soluzioni per il mercato delle assicurazioni e riassicurazioni, con il suo software XLayers ha avviato con successo le prime prove di trasmissione di tracciati con lo standard ACORD Ruschlikon, il primo progetto a livello mondiale ad implementare un ecosistema ri-assicurativo digitale interconnesso, per inviare e ricevere dati e informazioni tecnico-contabili, inclusi i pagamenti, tra assicuratori, broker e riassicuratori.

Le prove di trasmissioni, mostrate in diretta ad oltre 60 compagnie che adottano XLayers e ad altre compagnie del mercato italiano, hanno dimostrato come Ruschlikon, assolvendo appieno i requisiti del GDPR, permetta di effettuare in pochi minuti scambi di informazioni che al momento necessitano di oltre 15 giorni. Il progetto, spiega l’azienda, diventerà pienamente operativo e disponibile per assicuratori, broker e riassicuratori a gennaio 2023.

“Engineering, anche grazie alle soluzioni di C-Consulting quali XLayers, si pone come una Digital Transformation Company sempre più in prima linea nell’innovare e digitalizzare il mercato finance e assicurativo, nel quale è altissimo il bisogno di automazione e gestione intelligente dell’enorme mole di dati scambiati tra assicuratori e riassicuratori, sia a livello nazionale che internazionale”, ha affermato Giuseppina Volpi, General Director Digital Finance di Engineering.

“È la prima volta che nel settore (Ri) Assicurativo si ha l’opportunità di utilizzare un hub di mercato per scambiare digitalmente i dati tecnico-contabili della riassicurazione cui possono accedere tutti gli operatori parlando una medesima “lingua” in termini di standard”, ha aggiunto Aldo Capurro, CEO di C-Consulting (Gruppo Engineering) e membro dello Steering Committee di RIGI (Ruschlikon Implementation Group Italy). “Il progetto è stato realizzato in due anni, peraltro di difficile contesto, grazie al lavoro intenso e appassionato di Compagnie, Brokers, Riassicuratori ed IT provider. Inizia una nuova era anche per il mondo (Ri) Assicurativo attraverso questa soluzione digitale che è stata pensata per facilitare gli scambi, aiutando tangibilmente il lavoro dei colleghi che operano sul campo. Inoltre”, conclude Capurro, “essere entrati a far parte del Gruppo Engineering ha rappresentato per C-Consulting un’enorme opportunità di crescita, sia sul fronte del completamento dell’expertise nella consulenza finanziaria, che sul fronte dell’espansione internazionale dove Engineering già opera”.

C-Consulting acquisita lo scorso dicembre dal Gruppo Engineering

Acquisita al 100% dal Gruppo Engineering lo scorso dicembre, C-Consulting è azienda che, in 20 anni di operatività e con un team di 60 persone, ha saputo conquistare una solida leadership di mercato innovando radicalmente il complesso e delicato processo di riassicurazione delle Compagnie. Un traguardo raggiunto grazie a soluzioni tecnologiche proprietarie all’avanguardia come XLayers, nonché alla profonda conoscenza delle normative IFRS e Solvency II, che le permettono di affiancare il cliente con un servizio di consulenza basato su solide competenze, punto di partenza fondamentale per il buon esito della revisione del processo.

Il software XLayers

XLayers è la soluzione di C-Consulting pensata come un ecosistema digitale in grado di gestire, in modo semplice e intuitivo, tutti i processi di riassicurazione attiva e passiva e tutti gli aspetti delle cessioni e delle retrocessioni, da quello tecnico a quello amministrativo e di reporting. Pensato per compagnie e gruppi assicurativi, è multi-valuta e gestisce la riassicurazione proporzionale e non proporzionale, obbligatoria e facoltativa.