Continua con più forza e nuovi strumenti l’azione della FAPAV contro la pirateria online e la criminalità informatica. Nasce “LABS - Learn Antipiracy Best Skills”, per le attività di formazione professionale a tutela del comparto audiovisivo e nel 2021 saranno operative le nuove sedi a Roma e Milano

In un contesto economico e sociale dominato dalla pandemia di Covid-19, la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua azione di contrasto alla criminalità informatica centrandola su tre parole chiave: crescita, formazione e tecnologia.

Assemblea di fine anno della FAPAV

Ma non solo. Diverse sono infatti le novità emerse dall’Assemblea FAPAV di fine anno, tra cui: la nascita di “LABS – Learn Antipiracy Best Skills”, dedicata alle attività di educational e di formazione per promuovere la conoscenza e la tutela del comparto audiovisivo italiano; e le due nuove sedi a Roma e Milano, operative nel corso del prossimo anno.

“Un anno difficile che ha comportato un continuo aggiornamento nelle modalità operative rendendo necessario un vero e proprio salto di qualità nella lotta alla criminalità informatica”, ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, illustrando agli Associati gli aggiornamenti sulle numerose attività condotte nel corso dell’anno e le priorità e gli obiettivi strategici per il 2021.

“Il cambiamento nelle abitudini e nei consumi, determinato dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria – ha aggiunto – ha richiesto l’adozione dei migliori e più efficaci strumenti di tutela. Non ci siamo mai fermati per sostenere al meglio l’industria audiovisiva, implementando misure di tutela sia per le nuove uscite che per le opere di catalogo”.

“Un sentito ringraziamento alle Istituzioni che hanno operato instancabilmente nel corso di quest’anno: il prezioso lavoro portato avanti dalle Forze dell’Ordine, dalla Magistratura e da AGCOM ha consentito di raggiungere importanti risultati e di mettere a segno operazioni senza precedenti”, ha proseguito il Segretario Generale.

“Ringrazio gli Associati che ci hanno confermato la loro fiducia anche in questo anno complicato e, grazie al loro imprescindibile sostegno, siamo in grado di affrontare con il massimo impegno il prossimo anno e le tante novità”.

Le novità della FAPAV per il 2021

“Siamo sempre stati anche attivi nelle iniziative educational e di sensibilizzazione, attraverso progetti dedicati, anche nelle scuole e in sinergia con altre associazioni” – ha spiegato Bagnoli Rossi, precisando: “Vogliamo implementare queste iniziative, che riteniamo fondamentali per una completa ed efficace azione di tutela del comparto audiovisivo. Con LABS saremo attivi anche per quanto riguarda i corsi di formazione professionalizzanti con l’obiettivo di diffondere ulteriormente la conoscenza delle competenze necessarie a conoscere ed affrontare il fenomeno della pirateria audiovisiva in tutte le sue sfaccettature. LABS nasce dall’esperienza acquisita negli anni dalle due anime di FAPAV, CORE (enforcement) e FACTORY (comunicazione), e rappresenta un ulteriore tassello per la crescita e lo sviluppo della Federazione, dandoci anche la possibilità di instaurare nuove collaborazioni”.

“Sul piano istituzionale – ha concluso il Segretario Generale della FAPAV – ci auguriamo che il prossimo anno possano essere calendarizzate e affrontate le varie proposte di legge in tema antipirateria e che auspichiamo possano dare una risposta legislativa organica e ancora più strutturata. Sul piano europeo, invece, grande attenzione verrà riposta agli sviluppi dei vari provvedimenti europei che andranno a toccare tematiche correlate alla lotta alla pirateria audiovisiva”.

Nuovi strumenti e prospettive

Ulteriori novità relative al 2021, invece, sono il prosieguo dello sviluppo di nuove tecnologie proprietarie della Federazione, oltre al consolidamento di quelle già utilizzate, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i tool a disposizione e rispondere al meglio alle necessità degli Associati.

Per quanto riguarda le attività realizzate nel corso del 2020 sono state portate avanti, sul fronte dell’enforcement, rimozioni selettive dei contenuti non autorizzati, supporto alle Forze dell’Ordine anche in qualità di ausilio tecnico ed è stato inoltre ottenuto il blocco di 376 siti illeciti grazie al Regolamento AGCOM.

Sul piano della comunicazione, invece, oltre ai consolidati progetti educational, sono state avviate numerose collaborazioni e specifiche attività online di promozione e diffusione della conoscenza del fenomeno della pirateria, coinvolgendo Istituzioni ed Aziende associate.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre ratificato l’ingresso in Federazione di Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione.