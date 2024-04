Le soluzioni di Siav incontrano l’infrastruttura e i Trust Services di Aruba: aziende private e Pubbliche Amministrazioni possono ora avvalersi di soluzioni personalizzate per la gestione dei processi documentali, in modo efficiente e sicuro

Aruba S.p.A annuncia una partnership strategica tra la propria business unit Aruba Enterprise, la divisione dedicata a soluzioni IT personalizzate per grandi imprese e PA, e Siav S.p.A, azienda leader nel settore dell’Enterprise Content Management – leader nello sviluppo di piattaforme software e soluzioni applicative per la gestione di dati, documenti e processi digitali.

La sinergia tra le due realtà mira ad offrire ad aziende private e Pubbliche Amministrazioni una suite di gestione documentale avanzata completamente fruibile in cloud e, dunque, con altissimi livelli di disponibilità e scalabilità.

“Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare la partnership con Siav, una sinergia tutta Made in Italy tra due realtà che condividono gli stessi valori e la stessa spinta all’innovazione, volta a favorire la transizione digitale delle aziende che accompagniamo in un percorso a tutto tondo. – ha commentato Giorgio Girelli, General Manager di Aruba Enterprise – “Grazie a questa collaborazione l’esigenza di digitalizzazione dei processi documentali complessi, oggi più che mai sentita nelle grandi organizzazioni, può essere indirizzata con una nuova soluzione, che unisce la grande competenza di SIAV in termini di gestione documentale alla solidità delle infrastrutture di Aruba. Una proposta con caratteristiche uniche di affidabilità, scalabilità, sicurezza e piena e certificata aderenza alle incalzanti normative italiane ed europee.”

“La definizione di questo accordo con Aruba è un passo fondamentale del processo evolutivo di Siav, focalizzato sullo sviluppo di piattaforme e soluzioni software avanzate, proposte al mercato attraverso partnership strategiche.” – ha dichiarato Massimiliano Botta, Direttore Generale del Gruppo Siav – “Siamo particolarmente orgogliosi che un’azienda di prestigio e di grande valore come Aruba abbia scelto le nostre tecnologie, a dimostrazione di quanto siano stati lungimiranti gli sforzi compiuti e gli investimenti sostenuti negli ultimi anni. L’integrazione tra le infrastrutture, i servizi Trust e le forti competenze di Aruba in ambito Cloud con le piattaforme software di Cloud Content Management di Siav, consente di offrire soluzioni end-to-end uniche sul mercato, altamente ottimizzate e performanti, sia per aziende pubbliche che private, riducendo le complessità operative e garantendo ai Clienti affidabilità, sicurezza ed efficienza economica.

Grazie ad Aruba PEC, in qualità di Certification Authority, QTSP (Qualified Trust Service Provider), Gestore PEC, Conservatore qualificato e Identity provider accreditato, la soluzione di gestione documentale sarà potenziata dall’integrazione con i Trust Services di Aruba (Posta Elettronica Certificata, Firma Digitale e Remota e Conservazione digitale), mentre l’allestimento dell’architettura sarà garantito attraverso infrastruttura Cloud proprietaria di Aruba.

Per mezzo delle tecnologie Siav di gestione documentale in cloud, potrà essere garantito un approccio multi-tenant, cloud-native, con ampia scalabilità e flessibilità e totale integrabilità con l’ecosistema informativo aziendale, abilitando soluzioni sicure ed efficaci per la gestione e condivisione dei contenuti, dei dati e dei processi di business

Attraverso questa partnership, Aruba Enterprise e Siav possono rispondere alle esigenze sempre più specifiche ed evolute di qualsiasi organizzazione, sia nella gestione efficiente delle procedure aziendali, basate sull’automazione di processi documentali, sia nella validità legale che tali flussi devono possedere in caso di obblighi normativi di Legge.

Le soluzioni Siav, progettate e sviluppate sulla base dei principi dettati dal CAD (Codice di Amministrazione Digitale), dalle linee-guida AgID in merito a formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e dal piano triennale della PA, permettono una gestione documentale a 360°, in grado di automatizzare qualsiasi tipo di flusso e di documento e di garantire la gestione dell’intero ciclo di vita del patrimonio informativo, dalla creazione alla condivisione, fino all’archiviazione. Sono inoltre in grado di soddisfare e semplificare esigenze di ambienti collaborativi e digitalizzazione di processi complessi ed articolati, garantendo i massimi standard di governance e business continuity.

L’integrazione nativa con i Trust Services di Aruba conferisce valore legale e probatorio a qualsiasi documento o processo del workflow documentale, lungo tutto il ciclo di vita del documento e rafforza la governance nell’ambito della gestione documentale. Nello specifico i servizi Trust, integrati by design nella soluzione, ne rafforzano il valore fiduciario come l’integrità dei dati e dei documenti, la non modificabilità, la data certa, la firma qualificata, Conservazione e opponibilità a terzi. La suite completa, inoltre, è erogata tramite infrastruttura Cloud di Aruba localizzata in Italia e conforme ai più elevati standard di sicurezza del settore (Rating 4 ANSI/TIA-942), GDPR-compliant e qualificata ACN.

Per ulteriori informazioni: http://aru.ba/partnershipsiav