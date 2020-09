Una soluzione ibrida di cloud dedicato per i servizi di gaming, flessibile e sicura, che offra elevata capacita operativa e scalabilità nativa: queste le specifiche dell’infrastruttura IT messa a punto da Aruba Enterprise per Sisal.

“Proporre, come fatto con Sisal, una soluzione ibrida significa avere a che fare con ambienti IT differenti ed eterogenei”, ha spiegato ni una nota Giorgio Girelli, General Manager di Aruba Enterprise.

“Questo – ha aggiunto – implica saper gestire aree e tecnologie diverse e la sicurezza delle stesse in un contesto “aperto” – in parte su cloud privato, in parte su cloud pubblico, in parte in colocation – con eventuali integrazioni di ulteriori servizi in cloud, quali ad esempio i Trust Services di firma e conservazione, fondamentali in alcuni processi della stessa Sisal”.

Caratteristiche dell’infrastruttura di cloud ibrido

Una strategia ibrida innovativa, che si va a definire attraverso soluzioni di “cloud dedicato e colocation, all’interno di cage privati”, dove entrambi i servizi sono localizzati all’interno di diversi data center Aruba, “al fine di potenziare la ridondanza complessiva del sistema”.

I siti sono “di produzione”, in quanto i servizi sono erogati in modalità “active-active”, massimizzando così la resilienza e sfruttando in modo ottimale la capacità elaborativa delle infrastrutture.

Nello specifico, si tratta di in un’infrastruttura ibrida completamente ridondata in due data center di proprietà di Aruba presenti sul territorio nazionale, il DC IT3 situato a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo e il DC IT1 ad Arezzo.

Altra caratteristica dell’infrastruttura di cloud ibrido Aruba sono gli elevati livelli di sicurezza e protezione: “Per Sisal garantire la massima sicurezza dei dati è da sempre un elemento centrale della strategia ITC su cui vogliamo continuare ad investire”, ha commentato Mario Martinelli, Chief Information Officer di Sisal.

Nell’offerta Aruba, ha affermato il CIO Sisal, è stato individuato “un modello capace di adattarsi al cambiamento, garantendo scalabilità, flessibilità delle attività progettuali e con i più elevati standard di information security”.

I vantaggi e i punti di forza

Di seguito gli elementi chiave per comprendere i vantaggi dell’infrastruttura:

flessibilità , dal punto di vista sia dei costi che della tecnologia, grazie a una struttura che consente a Sisal di gestire al meglio il delivery dei suoi servizi soprattutto in momenti di picco del mercato e di scalare agilmente l’infrastruttura in linea con il proprio percorso di crescita;

sicurezza e protezione dei dati, grazie all'alto livello di certificazione dei Data Center ma anche all'architettura IT realizzata per il progetto.

Resilienza, flessibilità sicurezza e capacità elaborativa dell’infrastruttura sono quindi i punti di forza della soluzione sviluppata da Aruba per rispondere concretamente al 100% delle esigenze espresse da Sisal in fase progettuale.

Un modello che deve soddisfare requisiti specifici molto stringenti, tra cui fondamentale è l’utilizzo di data center certificati rating 4, in grado di esprimere una soluzione disegnata ed implementata ad hoc, completamente personalizzata, “proponendo non una sola tipologia di ambiente, ma un insieme complesso di ambienti IT con caratteristiche e peculiarità distinte per soddisfare le specifiche esigenze”.

È stata, inoltre, creata un’infrastruttura di rete ad hoc che interconnette le due sedi di Sisal localizzate a Roma e Milano ai due data center Aruba, sfruttando una banda elevata e la completa ridondanza.