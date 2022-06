Il Web Marketing Festival 2022

Il cloud provider italiano Aruba parteciperà in qualità di Premium Sponsor alla decima edizione del Web Marketing Festival 2022 (16-18 giugno, Fiera di Rimini), il più importante evento internazionale dedicato al mondo dell’innovazione digitale, con la divisione Aruba Business, nata nel 2015 con l’obiettivo di creare un canale unico dedicato ai Business Partner.

“Il Web Marketing Festival è l’appuntamento di riferimento per il mondo dell’innovazione digitale e il mercato ci conferma che sempre di più l’innovazione delle microimprese e delle PMI passa attraverso il supporto di aziende IT che si configurano come partner – ha commentato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Business – Siamo quindi entusiasti di prendervi parte, presentando al vasto pubblico che ogni anno partecipa a questo importante evento le nostre soluzioni cloud, hosting, i servizi managed e il nostro programma partner, pensati e costruiti proprio per quei professionisti che quotidianamente lavorano al fianco delle aziende con le loro soluzioni e competenze”.

I servizi cloud di Aruba Business

Presso l’area espositiva di Aruba Business (Stand 126, Pad. A2), sarà possibile approfondire le più recenti novità legate alle soluzioni di Aruba, disponibili su misura e on demand, ideali per costruire sistemi personalizzati gestibili direttamente dai tecnici specializzati dell’azienda. Tra le principali novità, un focus specifico interesserà le soluzioni di Cloud Hosting di Aruba Business, in versione mono o multi-dominio, compatibili con tutti i principali CMS e caratterizzate dalla scalabilità e possibilità di upgrade di RAM e CPU.

Il Web Marketing Festival rappresenterà anche la cornice ideale per presentare i Servizi Managed di Aruba Business, ossia le soluzioni più indicate per quanti desiderino esternalizzare la gestione sistemistica dei server, pur mantenendo la possibilità di configurare i più comuni servizi di hosting. Ogni soluzione, infatti, è personalizzata secondo le esigenze di ciascun cliente e prevede la gestione completa dei server, il monitoraggio del loro stato nonché quello dei sistemi a corredo, contando sulla capacità d’intervenire autonomamente da parte degli amministratori di sistema di Aruba Business.

L’indagine sulla digital transformation delle PMI

La presenza dell’azienda al WMF di quest’anno ha anche un ulteriore obiettivo: quello di continuare a sensibilizzare sul tema della digital transformation, intesa come insieme di cambiamenti tecnologici, ma anche culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali. Con questo intento Aruba Business ha sviluppato un’indagine sulla digitalizzazione in Italia in ambito PMI che ha coinvolto le testimonianze di 349 Partner: dall’indagine emerge come 9 partner su 10 siano stati testimoni nell’ultimo anno di un’accelerazione in tema di digitalizzazione, percepita dagli stessi come un’opportunità e non come un obbligo o un dovere.