27 aziende europee hanno presentato alla Commissione europea una roadmap per fissare le priorità tecnologiche e gli investimenti necessari a rafforzare la leadership europea nelle tecnologie cloud e edge. Cecconi, ad Aruba: “Un’opportunità unica di sostenere l'innovazione attraverso nuovi finanziamenti e hub di innovazione come parte di una transizione digitale sostenibile”.

Gli amministratori delegati di 27 grandi aziende hanno presentato alla Commission europea una roadmap per delineare investimenti e priorità tecnologiche necessari a rafforzare la leadership europea nelle tecnologie cloud e edge.

Tra le 27 imprese europee a sostegno di questo percorso c’è Aruba, che si impegnerà assieme alle altre in un maggiore impegno di collaborazione e cooperazione per sviluppare la roadmap tecnologica strategica necessaria alla nascita della “European Alliance for Industrial data, edge and cloud”.

Edge e cloud per la transizione digitale sostenibile

“La European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud è un’opportunità unica per i leader del settore di sostenere l’innovazione attraverso nuovi finanziamenti e hub di innovazione digitale come parte di una transizione digitale sostenibile”, ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.

Cecconi e gli altri amministratori delegati hanno presentato al Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, la tabella di marcia che dovrebbe delineare le voci principali che richiedono investimenti strategici pubblico-privati entro il 2025.

I tre pilastri dell’azione Ue

Le aree prioritarie per gli sforzi di investimenti congiunti dell’Unione europea ruoteranno intorno a tre pilastri:

diventare leader nei settori che daranno forma alle offerte europee di cloud e edge sul mercato globale, concentrandosi su neutralità climatica , cybersicurezza , scambio di dati affidabile e interoperabilità ;

, , e ; rinnovare ed espandere le basi infrastrutturali in tutta Europa, compresa una maggiore densità di strutture edge e cloud in tutto il continente , sostenute da servizi di rete e interconnettività che consentiranno casi d’uso innovativi su larga scala;

, sostenute da servizi di rete e interconnettività che consentiranno casi d’uso innovativi su larga scala; abilitare servizi fondamentali e specifici per il settore agli utenti finali, fornendo alle imprese opzioni affidabili che corrispondano agli standard globali in termini di prezzo e resilienza.

L’Alleanza europea per l’industrial data, l’edge ed il cloud

oltre ad Aruba, le aziende europee che sono entrate a far parte di questa Alleanza sono: 1&1, 3Ds Outscale, Airbus Group, Amadeus IT Group, Atos, Capgemini SE, CloudFerro, DE-CIX, Deutsche Telekom, Ericsson, German Edge Cloud GmbH & Co. KG, Gigas, Indra, IRIDEOS, Leaseweb Global B.V., Magic Cloud Oy, Nabiax, Nokia, Orange, OVH, Retelit, Schneider Electric, Siemens, Telefonica e TIM.

La nascita dell’Alleanza europea per l’industrial data, l’edge ed il cloud potrebbe esser annunciata per il secondo trimestre del 2021, con l’obiettivo di promuovere un ecosistema cloud ed edge altamente sicuro, a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse ed interoperabile.

Tutte priorità e sfide che rientrano nello European Digital Decade, programma a sostegno della transizione digitale degli Stati membri chefissa obiettivi ambiziosi entro il 2030, tra cui l’implementazione di 10.000 nodi edge, altamente sicuri a impatto zero sul clima, e un tasso di adozione del 75% di servizi cloud avanzati da parte delle aziende europee.