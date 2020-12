“Dedicated cloud” di Aruba è un’infrastruttura Cloud IaaS (Infrastructure as a service), con hardware completamente dedicato al cliente e garanzia di massima sicurezza e controllo. Un cloud dal perimetro delineato “su misura” e un’infrastruttura personalizzata per rispondere ad esigenze sempre più complesse.

Il processo di trasformazione digitale di un’impresa passa necessariamente per il cloud. Una transizione tecnologica che riguarda tutte le realtà professionali, focalizzandosi su aziende e Pubblica Amministrazione (PA).

Cloud first per la trasformazione digitale

Per questo in Europa e nel nostro Paese si sta portando avanti un approccio che privilegia il cloud o cloud first, proprio per accelerare la digital transformation e favorire l’adozione di ecosistemi tecnologici di nuova generazione, come la nuvola.

I vantaggi sono diversi: una maggiore soddisfazione degli utenti, il miglioramento delle performance degli ambienti di sviluppo e di disaster recovery, ma non solo. La flessibilità tipica del cloud va di pari passo con la semplicità di gestione e allocazione delle risorse, dettagli che si ripercuotono poi sui costi da sostenere o investimenti da pianificare nel medio/lungo periodo.

In Europa il 18% delle imprese sfrutta soluzioni cloud per il proprio business e, secondo l’indice Desi 2020, si va confermando un gap sempre più evidente tra chi impiega tali tecnologie e chi no, con il raggiungimento da parte dei primi di effettive condizioni di vantaggio in termini operativi, di competitività e di ritorni economici.

Aruba “Dedicated cloud”

Aruba Enterprise progetta, realizza e gestisce soluzioni tecnologiche altamente personalizzate e dedicate alle imprese.

Una divisione specializzata, in grado di studiare ed offrire soluzioni all’avanguardia e consulenze mirate per aiutare i clienti che vogliono cogliere le grandi opportunità che l’information Technology e la digital transformation possono offrire.

Una di queste è la piattaforma “Dedicate cloud”.

È un’infrastruttura Cloud IaaS ((Infrastructure as a service), con hardware completamente dedicato al cliente e la garanzia di massima sicurezza.

Un cloud dal perimetro dedicato e un’infrastruttura ideale per rispondere ad esigenze complesse in cui vi è necessità di personalizzazione, per rispondere perfettamente alle necessità delle aziende che per compliance normativa non possono conservare i propri dati su infrastrutture condivise.

Un’infrastruttura cloud dedicata per sfruttare tutti i benefici a livello di controllo e personalizzazione, oltre alla riduzione dei costi e ottimizzazione per macchina virtuale previsti nelle infrastrutture di dimensioni consistenti.

Massima personalizzazione e vantaggi

Grazie ad un ambiente data center caratterizzato dai massimi livelli di controllo e sicurezza, Aruba Enterprise dispone di un ecosistema tecnologico ideale per la progettazione e realizzazione di infrastrutture cloud e per la progettazione e sviluppo di servizi cloud.

Soluzione avanzata che va oltre l’infrastruttura virtualizzata, per una visione dell’IT basata sulla flessibilità e la personalizzazione che permette anche agli sviluppatori di offrire servizi in grado di rispondere a ogni tipo di esigenza.

Contesto questo che permette di offrire alle organizzazioni diversi vantaggi:

Possibilità di interconnettere ambienti on premise con il cloud nel dc con quindi estensione all’hybrid;

Connettività personalizzata in generale;

Vantaggi di accedere al data center per “toccare” il tuo cloud e personalizzarlo;

Aggiunta di appliance personalizzati per compliance normativa (HSM per esempio);

Soluzioni di backup dedicate;

Sla personalizzate;

Dati in Italia.

Caratteristiche del “Dedicated cloud”

La trasformazione digitale delle aziende passa dalla ridefinizione dei processi IT, ma anche e soprattutto di quelli di business. Questo comporta anche una ridefinizione delle priorità di investimento che si orientano verso la fruizione di tecnologie innovative ma soprattutto verso i servizi cloud che hanno una importante funzione abilitante.

Quattro le caratteristiche su cui gli architect cloud di Aruba Enterprise si concentrano per il loro lavoro di progettazione, sviluppo e realizzazione di infrastrutture e servizi per le imprese: controllo e personalizzazione; flessibilità; ascolto del cliente e focus su esigenze specifiche; interventi multilivello.

In sintesi

Si tratta di un approccio dedicato e gestito, basato sulla flessibilità, permette una crescita basata sulle necessità aziendali.

In tale processo, i cloud architect si occupano della fase di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura, sulla base delle specifiche esigenze aziendali.

I servizi professionali., infine, sono offerti su vari livelli, da quello del software di virtualizzazione fino al total outsourcing.