Dopo il lancio un paio di anni fa negli Stati Uniti e a fine 2023 in alcuni Paesi europei, Apple porta anche in Italia Tap to iPhone. Con la funzione, le attività commerciali possono accettare pagamenti contactless direttamente con il loro iPhone, che diventa un vero e proprio Pos. Secondo la Mela, milioni di esercenti, dai piccoli negozi ai grandi retailer, potranno fare a meno dei costi di acquisto e gestione dei classici terminali, utilizzando direttamente un iPhone. Un’idea che potrà dare lo sprint ai pagamenti elettronici anche grazie alle numerose partnership annunciate.

Come funziona Tap to Pay su iPhone

Gli esercenti devono attivare la funzione Tap to Pay su iPhone attraverso un’app di pagamento iOS compatibile, disponibile su App Store. Tra i primi partner figurano Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva, con altri nomi in arrivo come Fabrick, Numia e Sella. Al momento del pagamento, il cliente avvicina semplicemente il suo iPhone, Apple Watch o altro dispositivo contactless all’iPhone dell’esercente e la transazione viene completata in sicurezza tramite NFC. Tap to Pay su iPhone non richiede alcun hardware aggiuntivo, oltre a un iPhone compatibile. Questo significa che le attività commerciali possono accettare pagamenti ovunque si trovino, senza costi addizionali. Apple Pay e Tap to Pay su iPhone proteggono i dati di pagamento dei clienti visto che le transazioni sono criptate e processate utilizzando il Secure Element, un chip dedicato all’interno dell’iPhone, e Apple non memorizza alcun dato sensibile sul dispositivo o sui propri server.

“Tap to Pay su iPhone con l’app iOS Nexi SoftPOS permette sia di offrire agli esercenti italiani maggiore flessibilità e una più ampia possibilità di scelta, garantendo loro nuove opportunità di incasso funzionali alla crescita del business, visto che è necessario solo un iPhone, sia di mettere consumatori e consumatrici nella condizione di vivere esperienze di acquisto ancora più semplici”, ha spiegato Roberto Catanzaro, Chief Business Officer of Merchant Solutions di Nexi. “Con Tap to Pay su iPhone, muoviamo un altro passo fondamentale nella diffusione dei pagamenti digitali in Italia”.

Lavoro congiunto

Apple sta lavorando a stretto contatto con le principali piattaforme e app di pagamento che operano nel settore commercio e pagamenti per offrire Tap to Pay su iPhone in Italia. Ad oggi, funziona con le carte di credito, debito e prepagate contactless dei principali circuiti di pagamento, come American Express, Discover Global Network, Diners, Mastercard e Visa.

“Siamo felici di lavorare al fianco di Apple per il lancio di Tap to Pay su iPhone in Italia. La sua disponibilità per gli esercenti che usano SumUp permette anche ai più piccoli esercenti di accettare pagamenti contactless ovunque, senza dover sostenere costi hardware aggiuntivi, basta che abbiano un iPhone compatibile e l’app iOS SumUp. Questo servizio rappresenta un passo avanti significativo verso la democratizzazione dei pagamenti digitali”, ha affermato Luke Griffiths, Chief Commercial Officer di SumUp. “Dato che molti dei nostri esercenti operano in contesti dinamici, questa funzione cambia davvero le regole del gioco. Siamo certi che Tap to Pay su iPhone trasformerà profondamente il modo in cui professionisti, aziende e commercianti interagiscono con i loro clienti”.