Apple presenta il nuovo iPhone SE, ma nel 2020 calo mercato smartphone del 26,8%

Finalmente dopo mesi di falsi annunci e indiscrezioni causa Coronavirus, Apple presenta il (nuovo?) iPhone SE, il melafonino piccolo ed economico di Cupertino. L’iPhone SE 2020 ha le stesse caratteristiche del primo modello uscito nel 2016 è molto simile al “vecchio” iPhone 8.

iPhone SE: caratteristiche

Ha uno schermo Lcd (quindi non Oled) da 4,7 pollici, più piccolo rispetto agli smartphone attuali che di norma superano i 6 pollici. Le cornici sono marcate, ed è presente il tasto Home assente sugli ultimi melafonini. Monta una singola fotocamera posteriore, da 12 megapixel, e una frontale da 7 megapixel. Il processore è però quello più potente di Apple, l’A13 Bionic, presente anche sui nuovi iPhone 11.

iPhone SE: 359 con permuta vecchio iPhone

Il nuovo melafonino sarà prenotabile da venerdì 17 aprile, e in vendita dal 24 aprile. Il prezzo – 400 dollari in Usa che diventano 499 euro in Italia per la versione con meno memoria interna da 64Gb – è decisamente più basso rispetto agli iPhone classici, e consente a Apple di competere nella fascia media del mercato. Inoltre, Apple offre a chi ha un vecchio iPhone la possibilità di dare in permuta il vecchio device prendendo il nuovo SE a 359 euro.

Con questa mossa l’azienda di Cupertino entra nel mercato degli smartphone di fascia media, un mercato con tantissima concorrenza cinese tra cui spiccano Huawei e Xiaomi.

Mercato smartphone in calo nel 2020

Gli analisti di Idc prevedono che quest’anno il settore degli smartphone potrebbe perdere oltre un quarto del suo valore. In modo particolare il mercato europeo subirà, a causa del Coronavirus, un impatto più pesante rispetto a quello che ha interessato la telefonia mobile durante la crisi finanziaria del 2008.

In base alle stime, nello scenario giudicato più probabile il mercato europeo degli smartphone nel 2020 vedrà il suo valore diminuire del 26,8%. Nello scenario più roseo il calo è contenuto al 10%, mentre in quello più nero il crollo raggiunge 47,1%.