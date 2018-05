MyPermissions è un'app creata per consentire agli utenti di fare la scansione delle app che usiamo quotidianamente, per monitorare e controllare gli accessi alle informazioni personali e individuare chi minaccia o viola i nostri dati più sensibili.

MyPermissions è un’app creata per consentire agli utenti di fare la scansione delle app che usiamo quotidianamente, per monitorare e controllare gli accessi alle informazioni personali e individuare chi minaccia o viola i nostri dati più sensibili, in modo chiaro e semplice. Così facendo questa interessante app protegge dal furto inconsapevole di foto, documenti, posizioni, contatti, e-mail o altre informazioni sensibili e consente quindi di mantenere o revocare le app che “abusano” dei nostri dati.

MyPermissions estende la sua protezione sulle minacce alla privacy in tutti i principali servizi online, tra cui: Dropbox, Facebook, Google+, Instagram etc.

Il sistema utilizzato permette di individuare quali permessi hai autorizzato attraverso la app semplicemente collegandoti agli account online che desideri scansionare, inoltre controlla le connessioni esterne e le app di terze parti che utilizzano il tuo account online per accedere ai tuoi dati sensibili come: conoscere la tua posizione, i tuoi contatti, le tue cronologie etc.

Inoltre, con la funzione dashboard puoi avere una panoramica in tempo reale di cosa stia succedendo ai tuoi dati su tutti i tuoi servizi monitorati. Ti permette, preventivamente, di scoprire quali app possono rappresentare una minaccia e trovare alternative affidabili in modo da poter rimanere connesso, ma anche sicuro. La selezione delle alternative viene effettuata dalla comunità degli utenti, che segnala quali app siano affidabili e di quali sia possibile fidarsi e quali sia meglio evitare. Come con un antivirus, con la funzione Privacy Cleaner hai la possibilità di attivare la protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere avvisi in tempo reale su quando le app accedono ai tuoi dati sensibili e poter quindi decidere se confermare l’autorizzazione o revocarla. MyPermissions protegge le tue informazioni personali su Android e iOS. L’app è gratuita per la scansione, ma richiede un abbonamento annuale per controllare l’accesso alle informazioni personali (€15/anno).

Un ulteriore strumento messo a disposizione dalla società che ha creato questa app è il “punteggio di rischio” sulla privacy, che fornisce in modo semplice e chiaro l’indicazione sulla intrusivita’ delle diverse app rispetto alle informazioni sensibili.

MyPermissions è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.Socal&hl=en

https://itunes.apple.com/us/app/facebook-local/id1153443320?mt=8

