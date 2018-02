App4Italy. La recensione del giorno, Files Go

L’obiettivo principale di Files Go è di aiutare l’utente a liberare spazio nella memoria interna del telefono, in maniera veloce e molto semplice. Google punta invece tutto sulla user experience.

L’aspetto più interessante di possedere uno smartphone Android è la possibilità di seguire, in tempo quasi reale, l’evoluzione dei servizi di Google. L’azienda di Mountain View, infatti, rilascia periodicamente piccole grandi applicazioni che hanno lo scopo di migliorare l’esperienza utente o, semplicemente, di semplificare la sua vita.

Files Go rientra in pieno in questa seconda categoria, ed è stata rilasciata su Play Store da pochi giorni, in compagnia di un’altra applicazione a nome Datally (che serve a monitorare il consumo di dati nell’uso quotidiano). Files Go è la risposta di Google all’invasione di file manager, tipologia di applicazione che piace particolarmente all’utente Android consapevole.

L’obiettivo principale di Files Go è di aiutare l’utente a liberare spazio nella memoria interna del telefono, in maniera veloce e molto semplice. Dove cascano altri servizi di questo tipo, infatti, è nella complessità di gestione, spesso resa ancora più difficile da una grafica spartana. Google punta invece tutto sulla user experience.

Pochi si rendono conto di quante copie della stessa immagine conservano in memoria. Basta condividerla su WhatsApp, Facebook o altre applicazioni ed ecco che l’effetto moltiplicazione è immediato. Files Go consente di avere a portata di tap le vecchie foto, le GIF, i meme e tutti quei file duplicati che occupano spazio inutilmente.

Non solo, perché è anche un ottimo strumento per pulire la cache e disinstallare le applicazioni che non utilizziamo mai. La promessa – basata sulle prove effettuate dai beta tester – è di far risparmiare 1 GB di spazio nel solo primo mese di utilizzo. Per un’app che pesa meno di 6 MB in totale non è certo risultato da sottovalutare.

Files Go, comunque, non si limita a questo. Grazie al sistema di raccomandazioni, aiuta a evidenziare i file obsoleti, ma anche a spostare i file dalla memoria interna a quella SD, organizzando il tutto in maniera semplice e intuitiva.

E ce n’è anche per chi vuole inviare file da un telefono all’altro senza utilizzare la connessione dati: grazie alla funzione di condivisione, infatti, lo sharing viaggia fino a 125 Mbps, in maniera del tutto sicura grazie al protocollo WPA2. Infine, Files Go consente di salvare i file in cloud, grazie alla sincronizzazione con Google Drive o altre app simili.

Non ci resta che consigliarvi di provarla. Se avete un dispositivo Android non ve ne pentirete.

Files Go è un’app gratuita disponibile per sistema Android. Di seguito il link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=it

