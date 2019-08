App4Italy. La recensione del giorno, ActivityTracker

Quello che però distingue Activity Tracker da tutte le altre app è il fatto che non richieda di utilizzare il segnale GPS. Se avete a cuore i vostri dati personali, o la salute della batteria del vostro smartphone, sicuramente questa è una caratteristica che vi renderà felici.

Negli ultimi anni il mercato dell’Health è cresciuto costantemente grazie alla maggiore consapevolezza del pubblico nei confronti del proprio benessere. Di conseguenza, anche le applicazioni che si occupano di tracciare le performance fisiche degli utenti hanno visto un vero e proprio boom.

Quello che però distingue Activity Tracker da tutte le altre app è il fatto che non richieda di utilizzare il segnale GPS. Se avete a cuore i vostri dati personali, o la salute della batteria del vostro smartphone, sicuramente questa è una caratteristica che vi renderà felici; ma gli elementi positivi di Activity Tracker non finiscono certamente qui.

È da sottolineare la chiarezza del design, di facile utilizzo ed essenziale, ma allo stesso tempo completo. Per quanto riguarda la raccolta dei dati, vengono conteggiati chilometri, passi, dislivello e calorie consumate. Inoltre, questi si possono visualizzare su base giornaliera, settimanale e mensile, e si possono impostare anche i propri obiettivi settimanali.

Sebbene funzioni in maniera indipendente, pagando la versione premium, è possibile collegare l’app a wearable e smartwatch così da avere un maggiore numero di dati a disposizione. La cosa bella, però, è che non è assolutamente necessario pagare per avere una più che soddisfacente esperienza di Activity Tracker.

In definitiva Activity Tracker ha tutte le caratteristiche per posizonarsi tra le migliori app di tracciamento dell’attività fisica dell’utente. Al momento è disponibile per Android 5.0 e successivi e iOS 9.0 e successivi.

