App IO, novità in arrivo sul servizio GeNIO

Sono in arrivo importanti attività per il servizio GeNIO (Gestore Notifiche app IO) di Lepida. La App IO consente ai cittadini di interagire in modo semplice e sicuro con le Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali direttamente dallo smartphone.

Tramite il servizio GeNIO di Lepida, dal 2021 gli Enti Soci possono inviare ai cittadini messaggi completamente personalizzati o relativi a pagamenti in scadenza sulla piattaforma PayER. Su richiesta di alcuni Enti utilizzatori del servizio, negli ultimi mesi GeNIO è stato evoluto, garantendo comunque la retrocompatibilità per i sistemi già integrati.

Le nuove funzionalità permetteranno ai servizi integrati di effettuare una verifica preventiva sull’esistenza di un account IO legato ad un Codice Fiscale e sulla sua disponibilità a ricevere messaggi.

Questo permette di evitare di fare affidamento su questo canale di comunicazione qualora il cittadino da raggiungere non sia in grado di ricevere i messaggi. Sempre in un’ottica di ottimizzazione dei processi, sarà inoltre possibile sapere se un messaggio precedentemente inviato è stato recapitato con successo nella casella del cittadino.

Infine sarà disponibile una nuova versione del servizio di invio, che permetterà di mandare ad IO un messaggio contenente metadati di pagamento. In questo modo, se è registrato uno strumento di pagamento sulla App, il cittadino potrà pagare direttamente dal proprio smartphone.

Attualmente in Lepida sono in corso le attività di collaudo: si tratta di una fase complessa che prevede il coinvolgimento di PayER, pagoPA e dei servizi centralizzati di IO.