Attraverso un’unica applicazione, tutti gli enti pubblici locali e nazionali potranno contattare direttamente i singoli cittadini via smartphone, in maniera semplice e sicura, per avvisarli delle scadenze, per condividere informazioni relative alle pratiche in corso e ai servizi richiesti. Il Comune lancia la call for testers.

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA) deve avere il cittadino al centro del processo innovativo e di crescita, semplificando i passaggi, rafforzando la fiducia e garantendo la sicurezza. Oggi a Torino è stata presentata al Museo egizio la nuova applicazione “IO” per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi amministrativi locali.

Progettata e sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “IO” propone un cambio di paradigma nell’erogazione dei servizi pubblici: attraverso un’unica applicazione, tutti gli enti pubblici locali e nazionali potranno contattare direttamente i singoli cittadini via smartphone in maniera semplice, moderna e sicura; per avvisarli delle prossime scadenze – ad esempio pagare un tributo, anche tramite la stessa app grazie all’integrazione di pagoPA – oppure per condividere informazioni relative alle pratiche in corso o ai servizi richiesti, inviando messaggi personalizzati sulle specifiche esigenze dell’utente.

Allo sviluppo dell’applicazione ha partecipato CSI Piemonte, la società in-house della Regione, che ha sostanzialmente integrato “Io” con il portale Torino Facile: “Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per la realizzazione di un progetto così strategico, di portata nazionale, che porterà i servizi digitali pubblici negli smartphone dei cittadini. Il CSI, integrando i servizi di notifica del portale Torino Facile con l’app IO, ha permesso alla Città di Torino di essere tra le prime città pilota di questo importante servizio”, ha dichiarato Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte.

Torino Facile è il portale cittadino per la PA Digitale del capoluogo piemontese, tramite cui è possibile accedere, in modo sicuro e certificato, ad un insieme di servizi online, tra cui: richiedere e stampare i certificati, inoltrare reclami, pagare tributi, multe e prenotare appuntamenti agli sportelli comunali abilitati.

“IO è un progetto open source, che è nato coinvolgendo i cittadini sin dall’inizio e che vogliamo far crescere e migliorare progressivamente facendo tesoro anche di competenze esterne e dell’esperienza diretta degli utenti finali”, ha commentato Matteo De Santi, Chief Product & Design Officer del Team per la Trasformazione Digitale.

“Dall’avvio della fase di closed beta ad aprile – ha precisato De Santi – sono già centinaia i cittadini che stanno testando l’app per aiutarci a individuare e risolvere diversi bug, a ottimizzare alcune funzionalità, a scoprire nuove opportunità e nuovi servizi. Siamo entusiasti di poter estendere la sperimentazione anche ai torinesi, perché sono i feedback delle persone a fare la differenza nello sviluppo di IO, in vista del suo arrivo negli store nella seconda metà del 2019”.

Durante l’illustrazione dei servizi abilitati da “IO”, il Comune di Torino ha lanciato la call for testers per la sperimentazione dell’applicazione: i cittadini selezionati potranno provare la app nella vita di tutti i giorni e interagire con una prima serie di servizi reali, effettuando operazioni e pagamenti validi a tutti gli effetti.

Entro metà giugno, i candidati selezionati riceveranno le istruzioni per scaricare l’app.

I cittadini che desiderano partecipare alla sperimentazione, si legge in una nota diffusa da CSI Piemonte, dovranno essere residenti nel capoluogo piemontese, essere in possesso di uno smartphone, con sistema operativo Android o iOS, e di un’identità digitale SPID per accedere all’applicazione.

Per candidarsi a diventare beta tester è sufficiente compilare il modulo online disponibile al link https://io.italia.it/torino/ inserendo il codice invito 4003.

Saranno proprio i cittadini a testare in prima persona il servizio e a contribuire all’evoluzione del progetto prima della pubblicazione della app negli store nella seconda metà del 2019.

Alla conferenza di presentazione dell’app sono intervenuti, tra gli altri, Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Paola Pisano, Assessore all’Innovazione e Smart City della Città di Torino, Matteo De Santi, Chief Product & Design Officer, Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gola, Direttore Direzione PA Digitale CSI Piemonte, e in collegamento Luca Attias, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale.