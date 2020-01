La nuova edizione del corso partirà il 5 marzo 2020 e si terrà a Binario F di Facebook in via Marsala a Roma. Previste borse di studio INPS a copertura totale.

Formare professionisti e dirigenti delle funzioni comunicazioni, marketing, organizzazione, controllo, di imprese di tutte le industries come di quelle che agiscono propriamente nel mercato della comunicazione, dei media e dell’entertainment.

E’ questo l’obiettivo del Master universitario in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata, giunto alla diciottesima edizione. Quest’anno il corso partirà il 5 marzo 2020 e si terrà a Binario F di Facebook in via Marsala a Roma.

Il master

Il Master si propone pertanto come una opportunità per approfondire le conoscenze e le tecniche necessarie ad analizzare, valutare e dirigere le attività di comunicazione tradizionale e innovativa in qualunque tipo di settore (privato, pubblico, profit e non profit) e le attività manageriali delle imprese che agiscono nel mercato, anche digitale, dell’informazione, del marketing, della comunicazione, dei media e dell’entertainment.

Il corso inoltre vuole creare un sistema di rapporti stabili, anche finalizzato al Placement, con le industrie private, le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni non profit che agiscono nel mercato anche digitale della Comunicazione, dei Media e dell’Entertainment.

Istituito nel 2002 è della durata complessiva di un anno, il Master si articola in 11 moduli, tenuti da docenti universitari (30%) e da esperti manager e operatori del settore (70%).

Completano il percorso formativo 10 workshop operativi guidati da manager aziendali (tra cui TIM, BNL – BNP Paribas, Eikon, La7, Rai, Fox Network Group, Optima Italia) e tre/sei mesi di tirocinio teorico-pratico presso le funzioni comunicazione e marketing del settore media e entertainment (televisioni, case cinematografiche, editori) e della comunicazione (agenzie, centri media, aziende committenti).

I vari moduli e i 10 workshop operativi sono alimentati da incontri, seminari, conferenze ed applicazioni professionali, legati all’evoluzione e all’attualità del settore.

Completano l’offerta formativa del Master quattro laboratori professionalizzanti: Public Affairs & Lobbying con il Senior Vice President di Leonardo Spa; Visual Communication con il Creative Director di McCann Italia; Laboratorio di Social Media e Local Engagement con Eikon Strategic Consulting e il Direttore Operativo di Reti, Laboratorio Podcast con la Head of Content e Community di DOING – Capgemini.

Borse di Studio

I prossimi colloqui di valutazione si terranno il 13 febbraio alle ore 14 presso la Facoltà di Economia di Tor Vergata. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo di ammissione on line.

Per la nuova edizione saranno assegnate Borse di Studio, a copertura totale, bandite dall’INPS in favore dei figli e degli orfani di:

Dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali;

Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

Ci saranno inoltre 3 borse totali in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Come ogni anno accademico, inoltre, verranno assegnate borse di studio aziendali e istituzionali in entrata a studenti meritevoli e premi di studio aziendali sulla base dei risultati degli esami di primo quadrimestre.