Food, Wine & Co., il 9 novembre al via l’ottava edizione

È giunto all’ottava edizione “Food, Wine & Co.”, il Seminario di Formazione, articolato in 6 Master Class e una Tavola Rotonda internazionale, organizzato dal Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

Anche quest’anno “Food, Wine & Co.” dedicherà tre intense giornate di formazione in cui il concetto di brand si unisce a quello del cibo, della birra e della gastronomia del made in Italy.

Il 9-10-11 novembre 2019 la kermesse si terrà presso la Fiera di Roma, nell’ambito di Mercato Mediterraneo, Cibi, Culture, Mescolanze – Fiera dei prodotti agroalimentari del Mediterraneo, progetto dedicato al settore agroalimentare mediterraneo.

Il tema della VIII edizione di “Food, Wine & Co.” è Food brand: quando il cibo diventa marca”. Un’occasione per comprendere e analizzare, anche da un punto di vista manageriale, come creare e gestire esperienze uniche, durevoli e di successo in questo settore ancora così potenzialmente attrattivo del nostro Paese.

L’offerta formativa si amplia e si arricchisce grazie alle tradizionali sessioni d’aula alle quali si alterneranno numerosi momenti dedicati a presentazioni, show cooking con lo chef Giulia Steffanina di Alice Tv e Alain Rosica, Ristorante Belvedere dal 1933, Frascati, e degustazioni di cibi e bevande appositamente selezionati e presentati da esperti e responsabili di aziende partner o sponsor dell’evento presenti con spazi dedicati

Le 6 Master Class tratteranno temi relativi all’esperienza nell’ambito agroalimentare ed eno-gastronomico: le giornate di sabato 9 e lunedì 11 novembre saranno dedicate a sessioni tematiche su prodotti, servizi, sapori, luoghi, tradizioni, eventi e nuove tendenze.

La mattina di domenica 10 novembre invece sarà destinata alla Tavola Rotonda Internazionale su “Food Brand: l’Italia, il Mediterraneo, il Mondo”, a cui parteciperanno ospiti nazionali e internazionali.

“Quest’anno il focus di Food, Wine & Co. è la marca – afferma il curatore Simonetta Pattuglia –. E’ infatti sempre più interessante approfondire quali siano gli strumenti del marketing e della comunicazione adatti a far uscire il cibo dalla mera funzione materiale di prodotto commodity e farlo diventare un brand denso di valori e portatore anche di una visione come di uno stile di vita. Il cibo – prosegue il curatore – abbandona la funzione puramente fisiologica per entrare in una dimensione esperienziale. È una tendenza che oggi troviamo, per esempio, nel consumo del vino e delle birre sia industriali sia artigianali, nel consumo biologico e collegato al benessere, ma anche nei nuovi layout dei luoghi dove si mangia e dove si beve, sempre più spazi multifunzionali e collegati a forme di intrattenimento diverse dal consumo alimentare. Dunque quello del cibo – conclude Pattuglia – non è più visto come un settore industriale verticale ma un settore in grado di integrarsi con altri, come quello mediatico, che anche dal punto di vista industriale sono più forti sul mercato e sono quindi in grado di trainare il settore agroalimentare verso un futuro ancor più promettente”.

Il Seminario è organizzato dal Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con Mercato Mediterraneo – Fiera di Roma, Alice Tv e con il patrocinio di Ferpi e ANSA.

Per informazioni e iscrizioni clicca qui.