Antitrust Ue, multa record da 4,3 miliardi di euro a Google per Android

Arriva la multa dei record dell’Unione Europea a Google. Ad annunciarlo la Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, che su Twitter scrive il perché la Commissione Ue ha deciso di imporre a Google una maximulta record da 4,3 miliardi di euro per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

— Margrethe Vestager (@vestager) 18 luglio 2018