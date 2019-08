A dirlo è il Commissario per la Concorrenza Margrethe Vestager. L'Ue vuole capire se l'azienda di Mountain View favorisce ingiustamente il suo strumento a discapito della concorrenza per la ricerca di annunci di lavoro.

Antitrust Ue contro Google capitolo quattro.

I regolatori europei stanno controllando “Google for Jobs” per vedere se l’azienda di Mountain View favorisce ingiustamente il suo strumento a discapito della concorrenza per la ricerca di annunci di lavoro.

A dirlo è il Commissario per la Concorrenza Margrethe Vestager, lo sceriffo europeo che negli ultimi anni ha commiato multe per 8,25 miliardi di euro al colosso tecnologico americano in tre casi distinti.

Ieri la Vestager durante una conferenza a Berlino ha espresso preoccupazione per la possibilità di nuove pratiche anticoncorrenziali da parte di Alphabet, la holding di Google.

“Il problema sta nel capire se pensiamo che sia giusto che aziende come Google possano avere un tale controllo sul successo o il fallimento di altre società. In caso contrario, potremmo scoprire che abbiamo bisogno di regolamentazione, per assicurarci che queste piattaforme utilizzino il loro potere in modo equo e non discriminante”, ha dichiarato il Commissario.

Google Fo Jobs: cos’è

Lanciato due anni fa, lo strumento ha già suscitato numerose lamentele da parte dei rivali in merito a comportamenti anticoncorrenziali.

All’inizio di questo mese, 23 siti web di ricerca di lavoro in Europa hanno sollecitato la Commissione europea a ordinare temporaneamente a Google di interrompere tali pratiche e di aprire un indagine.

Il servizio di Google, attualmente non attivo in Italia, raccoglie annunci di lavoro e li classifica per posizione, skills e area geografica. Il successo che sta riscuotendo in giro per il mondo è importante, e anche per questo le aziende competitor si stanno muovendo in fretta.

Il vero problema, per queste ultime, è che alla base di Google for Jobs c’è un alto tasso di disintermediazione: chi cerca lavoro entra in contatto direttamente con chi lo offre. Un processo che spazza via le figure intermedie. Ora, però, la Commissione Europea è chiamata a verificare se la ricerca degli annunci su Google rispetti o meno la concorrenza.

La faccenda, insomma, sembra spinosa. Ed è probabile che la Vestager la lascerà in eredità al suo successore dato che il suo mandato scade il 31 ottobre prossimo.